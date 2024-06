Emmitt Smith, leyenda de la NFL, pide fortalecer programas contra el racismo

Redacción Deportes, 26 jun (EFE).- Emmitt Smith, leyenda de los Dallas Cowboys y miembro del Salón de la Fama de la NFL, la Liga profesional de fútbol americano, afirmó que deben fortalecerse los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) para erradicar el racismo que aún existe.

"Las personas con poder, dinero e influencia deben reconocer esos tiempos horribles en los que Estados Unidos no logró que los negros y los morenos desmantelaran los sistemas raciales sistemáticos que todavía existen hoy. El trabajo de los DEI deben continuar para construir un Estados Unidos mejor", señaló el campeón en los Super Bowls XXVII, XXVIII y XXX con los Cowboys.

Smith, uno de los mejores corredores en la historia de la NFL, que brilló con los Cowboys entre 1990-2002, se refirió a lo dicho el viernes pasado por Reggie Jackson, cinco veces campeón de la Serie Mundial y miembro del Salón de la Fama de la MLB, quien habló sobre el racismo que sufrió mientras jugaba en Birmingham, Alabama, en la Liga Sur Doble-A en 1967, antes de pasar a las Ligas Mayores de béisbol.

"No se lo deseo a nadie. El racismo cuando jugué ahí, la dificultad de pasar por diferentes lugares a los que viajábamos. Entré en restaurantes, me señalaron y dijeron: 'Los negros no pueden comer aquí', es algo que no quieres que nadie vuelva a padecer", dijo la semana anterior Jackson, quien tiene 78 años.

Emmitt Smith, de 55, reconoció los avances que en la sociedad y el deporte se han dado para que exista una mayor equidad, aunque subrayó que son insuficientes.

"Mientras reflexiono sobre los crudos comentarios de Reggie Jackson de la semana pasada se refuerza por qué deben existir los programas e iniciativas de DEI. Son un recordatorio del dolor y sufrimiento que soportaron muchos de nuestros antepasados negros, incluidas importantes figuras del deporte", aseveró el exestrella de Cowboys a través de sus redes sociales.

El excorredor, Jugador Más Valioso del Super Bowl XXVIII y ocho veces Pro Bowl, puntualizó la importancia de escuchar los testimonios de históricos como Reggie Jackson para aprender y buscar que no se repitan estas experiencias.

"Pocas leyendas como él están vivas para compartir sus historias y arrojar luz sobre la historia racista por la que pasaron. Por eso los DEI son tan vitales para el progreso de esta nación. Estas historias deben ser escuchadas para que no sigamos cometiendo los mismos errores una y otra vez", concluyó Smith. EFE

