Díaz celebra el pacto para garantizar la igualdad LGBTI en empresas y llama al diálogo "para alcanzar acuerdos"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha celebrado este miércoles el pacto con sindicatos y patronal para garantizar la igualdad de las personas LGTBI en las empresas, que ha dicho que es "fundamental" para el presente, "pero sobre todo para el futuro" del colectivo en España. Además, ha llamado al diálogo "para alcanzar acuerdos". "En estos momentos, donde lo vuelvo a decir más que nunca, es importante el diálogo y el entendimiento. En definitiva, la política es esto, es diálogo y entendimiento. La política es conversar con el que no piensa como nosotros y como nosotras. Y lo más importante, como hemos demostrado hoy, es alcanzar acuerdos", ha asegurado Díaz en la firma del Acuerdo para la implementación de medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en el ámbito laboral, que ha tenido lugar en la Escuela de Organización Industrial. En este sentido, Díaz ha señalado que este miércoles rubrican el XX Acuerdo de Diálogo Social y que se trata de un acuerdo tripartito, "fruto del diálogo de la mano de los sindicatos y de la patronal". "Me alegra especialmente rubricar este acuerdo en una semana que es muy especial, porque el Orgullo, como se ha dicho, es para celebrar, pero también es para reivindicar mejoras y para avanzar en derechos", ha afirmado. Por otro lado, Díaz ha anunciado que "hace escasos días" han suscrito un acuerdo en Ginebra con la Organización Internacional de Trabajo (OIT), "para justamente un convenio de colaboración para la erradicación de la discriminación LGTBI en el mundo". "En las próximas semanas haremos, además, con este organismo, como país, como gobierno de España, una contribución voluntaria a este organismo para seguir impulsando la igualdad del colectivo LGTBI, en este caso ya no solo en España, sino en el mundo", ha añadido. "AVANZAR EN DEMOCRACIA SIGNIFICA ACABAR CON EL ODIO" Finalmente, la vicepresidenta segunda ha agregado que España es "un país diverso, libre, orgulloso que cuida esos atributos también en los lugares de trabajo". Además, ha precisado que "avanzar en democracia significa acabar con el odio, con la violencia y con la discriminación". El acuerdo contempla un protocolo de acompañamiento a las personas Trans en el empleo, así como la obligatoriedad de la creación de un protocolo contra el acoso y la violencia donde se identifiquen prácticas preventivas y mecanismos de detección y de actuación frente al mismo. También incluye formación para la igualdad y no discriminación, que incluyen módulos específicos que incidan en la igualdad de trato y oportunidades y la no discriminación. Asimismo, las empresas de más de 50 personas trabajadoras estarán obligadas a tener medidas para garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Además, según lo acordado, la Inspección de Trabajo vigilará el cumplimiento de estas medidas contemplando sanciones para las empresas que no cumplan con la norma.

