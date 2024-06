José María Almoguera, ¿ha felicitado a Alejandra Rubio por su embarazo?

A pesar de que la relación entre Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera está totalmente rota desde hace casi tres meses, la noticia del embarazo de Alejandra Rubio habría servido para que el nieto de María Teresa Campos acerque posturas con el resto de su familia; o por lo menos, con su prima. Así lo ha revelado Terelu Campos en su entrevista en '¡De Viernes!'. "Le pregunté a Alejandra si ha tenido algún contacto y me dijo que había sido muy bonito. Alejandra para ellos es su prima pequeña" ha relatado, dejando entrever que José María ha felicitado de una manera especial a su hija tras salir a la luz su próxima maternidad junto a Carlo Costanzia. No ha sido la única que ha hablado con el joven, ya que aunque el hijo de Carmen Borrego no habría contestado al mensaje de felicitación que le envió su madre el pasado 12 de junio en su 34º cumpleaños, sí respondió a su tía, como ha confesado Terelu, que ha aprovechado su última aparición para hacer un llamamiento a su sobrino para que el embarazo de Alejandra sirva para unir a su familia: "Esto se tiene que acabar. Es el momento de que se tiendan las manos por todas las partes. No merece la pena vivir así y el sufrimiento. De alguna manera me estoy dirigiendo a él. Me dirijo a todos los que formamos la familia y que todo vuelva a donde no tenía que haberse cortado nunca" ha pedido. Un llamamiento al que José María ha reaccionado con absoluta indiferencia. Impasible, el nieto de Teresa Campos ha evitado confirmar si es cierto que ha felicitado a su prima por su embarazo ni cómo se ha tomado esta inesperada noticia por el poco tiempo de relación que lleva con Carlo Costanzia. Serio, cabeza alta y mirada al frente -un gesto que repite día a día ante las cámaras- el hijo de Borrego tampoco ha querido pronunciarse sobre las declaraciones de Terelu y ha guardado silencio sobre si la llegada de un nuevo miembro a su familia servirá para acercar posturas con su madre.

