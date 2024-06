Errejón carga contra Ayuso y dice que su "pantomima" con Milei no tapa la situación judicial de su pareja

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que su "pantomima" del encuentro con el mandatario argentino, Javier Milei, no oculta la situación judicial por la que atraviesa su pareja, Alberto González Amador. En rueda de prensa y tras posponerse la declaración de su pareja ayer tras pedir PSOE y Más Madrid al juzgado un aplazamiento para investigar supuestos nuevos delitos, Errejón ha afirmado que esto supone la posibilidad de que la "trama" que rodea a la presidenta madrileña pueda tener un "alcance mayor". "Yo lo quiero poner en contraste con la pantomima que vimos el otro día en la Puerta del Sol. Se puede dar medallas de hojalata semi inventadas a un pesidente extranjero, pero eso no tapa la corrupción del clan Ayuso (...) Igual que no tapa que el PIB en Argentina se haya desplomado", ha enfatizado Errejón. Por su parte, el diputado de los 'comunes' Gerardo Pisarello ha criticado al dirigente popular Borja Sémper por su "silencio" ayer sobre ese encuentro entre Ayuso y Milei, que a su juicio evidencia que los populares "no se atreven a separarse de la ultraderecha"

Compartir nota: Guardar Nuevo