Una encuesta sitúa a la extrema derecha al borde de la mayoría absoluta en las legislativas de Francia

El partido de extrema derecha Agrupación Nacional sería el claro vencedor de las elecciones legislativas que se celebrarán el 30 de junio y el 7 de julio a dos vueltas en Francia con un 36 por ciento de voto, muy por delante del Nuevo Frente Popular de izquierda (27 por ciento) y de la coalición de centro que apoya al presidente Emmanuel Macron (20 por ciento), según un sondeo publicado este domingo. La Agrupación Nacional conseguiría así entre 250 y 280 diputados, cerca de la mayoría absoluta situada en los 289 escaños, según la proyección del sondeo de Elabe para la cadena BFM TV y el periódico 'La Tribune Dimanche'. El Nuevo Frente Popular lograría entre 150 y 170 escaños, mientras que los partidos de la actual mayoría presidencial se situarían en tercer puesto con entre 90 y 110 escaños, muy lejos de los 245 actuales. Los disidentes del partido conservador Los Republicanos contrarios a un pacto con la Agrupación Nacional obtendrían un 10 por ciento de los votos y lograrían entre 35 y 45 asientos, por debajo de los 62 actuales. El resto de fuerzas políticas se repartirían entre 10 y 12 escaños. No llegan al 2 por ciento los disidentes de izquierda contrarios al Nuevo Frente Popular (2 por ciento), mientras que Reconquista lograría un 1,5 por ciento. La extrema izquierda obtendría un 1 por ciento y los disidentes del campo presidencial obtendrían un 0,5 por ciento de intención de voto. Con estos resultados, el presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, no optaría a ser primer ministro, ya que prometió que no optaría al cargo sin una mayoría absoluta. El 58 por ciento de la población está de acuerdo con esta postura, según el estudio de Elabe. Los comicios tendrán un importante incremento de la participación. El 60 por ciento de las personas dicen estar "completamente seguras de ir a votar", según la encuesta, es decir, tres puntos más que en los últimos comicios legislativos. Otro 11 por ciento está "pensando seriamente" votar, por lo que el total de participación podría superar el 80 por ciento. El estudio se basa en 2.002 entrevistas de una muestra representativa de ciudadanos de la Francia continental de más de 18 años. Se realizaron por Internet del 19 al 21 de junio de 2024. Tiene un margen de error de entre más menos 1,0 y 2,6 puntos porcentuales. MACRON SEGUIRÁ SIENDO PRESIDENTE Este domingo el primer ministro saliente, Gabriel Attal, ha asegurado que Macron seguirá siendo el jefe del Estado "sea cual sea el resultado" de los comicios y responde así a la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, quien ha instado al dirigente a dimitir tras los comicios. "Cualquiera que sea el resultado, el presidente siempre será presidente. La única cuestión es quién será el primer ministro, qué mayoría gobernará", ha afirmado Attal a 'Le Parisien'. Por otra parte, el expresidente socialista François Hollande ha emplazado al líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, a "hacerse a un lado" si quiere "hacer un servicio al Nuevo Frente Popular". "Jean-Luc Mélenchon, que hace dos años pudo ser una posibilidad (para el Elíseo), hoy, si quiere estar al servicio del Nuevo Frente Popular, debe hacerse a un lado, dejarlo ser. En silencio", ha apuntado Hollande en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X. Hollande es candidato del Nuevo Frente Popular en Corrèze. "Llega un momento en el que debemos ser conscientes de cuál es el interés general. (...) ¿Queremos hacer ganar a la izquierda o queremos, por el contrario, crear conflicto?", se ha preguntado.

