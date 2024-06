Cinema Jove estrena en España el drama italo-colombiano 'El Paraíso'

El Festival Internacional de Cine de València-Cinema Jove, organizado por la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), estrena el lunes, 24 de junio, a las 20.00 horas en la Filmoteca, 'El Paraíso', una de las películas triunfadoras en la sección Orizzonti de la última Bienal de Venecia, donde obtuvo los premios a mejor actriz y guion. Este largometraje de Enrico Maria Artale describe las complejas relaciones maternofiliales de los protagonistas en un contexto de marginalidad social y criminalidad. El tema de fondo de 'El Paraíso' es la incapacidad para emanciparse de relaciones personales que son fundamentales en nuestra vida, pero que al mismo tiempo resultan sumamente perjudiciales. Así, en esta producción italiana conocemos a Julio César, un narcotraficante de poca monta que vive con su madre, una colombiana de fuerte carácter, en una humilde casa junto a un río. Rodada en una zona restringida en la desembocadura del Tíber, la atmósfera doméstica en la que transcurre la vida de los personajes está impregnada de detalles que remiten a los paisajes, los colores y la música de América del Sur. Ese mundo lejano que la madre, que emigró hace cuarenta años a Roma, sigue idealizando, y que su hijo, que ha nacido en Italia, ha aprendido a amar de forma diferida. "La casa en el río, el barquito guardado en el jardín, la música latinoamericana, los brillantes vestidos de salsa. Todo encaja en la descripción de un mundo emocionalmente rico, animado por esa vivacidad dolorosa a la que está profundamente apegada la cultura colombiana y que he conocido un poco a través de amistades, relaciones, largos viajes y también de las obras de Gabriel García Márquez", apunta el director. "La génesis de 'El Paraíso' forma parte de un viaje biográfico y artístico que arrancó hace varios años, durante el largo proceso de edición de mi documental 'Saro', una película en primera persona sobre el primer y único encuentro que tuve con mi padre a la edad de 25 años", añade Artale. En este sentido, ha recalcado que su objetivo, "tanto creativa como terapéuticamente era conseguir conocer a un padre ausente", pero durante el proceso de reelaboración de los hechos, se dio cuenta de que "estaba profundizando en la comprensión de mi relación con mi madre como nunca antes". "Este descubrimiento generó un amor renovado tan fuerte, que su impulso afectó a la película que había empezado a escribir, convirtiéndose en su núcleo", ha continuado. En la propuesta, madre e hijo mantienen una relación llena de sentimiento, simbiótica, estimulante, pero también opresiva. Para trasladar al espectador esas sensaciones, el director recurre a un tipo de cine concentrado en el cuerpo más que en los rostros. "Quise mantener una proximidad radical con el personaje, sin reducirlo a primeros planos, manteniendo los planos abiertos para no perder la fisicidad y plasticidad del actor, permitiendo a los intérpretes libertad de movimiento", ha explicado el realizador italiano. EL REGRESO DE SHÔ MIYAKE Por otra parte, el director japonés Shô Miyake compite este año en Cinema Jove con su atípica fábula sobre la amistad 'All the Long Nights', tras participar en la edición de 2022 con su anterior largometraje, 'El combate de Keiko'. Esta adaptación cinematográfica del libro homónimo de Maiko Seo, que fue estrenada en la sección Forum de la pasada Berlinale, pone el foco en las dificultades que atraviesan las personas aquejadas de problemas de salud mental cuando tienen que desenvolverse en entornos laborales y sociales cotidianos. La historia retrata el estrecho vínculo que se va forjando entre dos compañeros de trabajo, empleados de una empresa que se dedica a producir juegos didácticos sobre astronomía. Ella está aquejada de un severo síndrome que le hace perder el control y mostrarse agresiva en contra de su carácter naturalmente amable. Él tiene una personalidad huraña y silenciosa, derivada probablemente del sufrimiento que le producen los ataques de pánico que experimenta desde hace años. Ambos tratan de sobrevivir en un mundo lleno de presión y estrés, modernidad y tradición, buscando apoyo en médicos y grupos de autoayuda. El encuentro entre ellos transforma sus vidas cuando entienden que pueden ayudarse mutuamente. Podrá verse en La Filmoteca este domingo, 23 de junio, a las 17.30 horas y el lunes, 24 de junio, a las 11.30 horas. CUATRO GRANDES TÍTULOS EN LAS SECCIONES PARALELAS La jornada del lunes, 24 de junio depara grandes sorpresas para los amantes de la fantasía, la ciencia ficción y la animación. Por un lado, dentro del ciclo 'El joven Tim Burton', el público de Cinema Jove podrá disfrutar a las 18.30 horas de una de las películas más emblemáticas de la filmografía del director estadounidense, 'Eduardo Manostijeras'. Burton es especialmente conocido por su capacidad para crear antihéroes carismáticos. Entre ellos destaca, sin duda, el entrañable e irrepetible personaje interpretado por Johnny Depp en este filme; una criatura inventada por un científico que murió antes de completar su obra, dejándole instrumentos afilados por dedos. Winona Ryder y Dianne Wiest coprotagonizan esta fábula suburbana en cuyo trasfondo anida una crítica a la superficialidad. Por otra parte, el ciclo 'Los dioses del anime' rinde homenaje este año al influyente dibujante nipón Akira Toriyama, fallecido el pasado mes de marzo a los 68 años. La Filmoteca acogerá a las 22.30 la proyección de 'Dragon Ball Z: La resurrección de F', decimonovena película de una de las sagas más influyentes de la historia del género. Estrenada en 2015 y dirigida por Tadayoshi Yamamuro, esta secuela de 'La batalla de los dioses' contó con la supervisión del propio Toriyama. La acción comienza en un momento de paz mundial, después de que Beerus, el dios de la destrucción, decidiera no acabar con la Tierra. Sin embargo, Sorbet y Tagoma, dos de los miembros supervivientes de la fuerza de Freezer, regresan en busca de las bolas de dragón. El estreno de 'Dragon Ball Z: La resurrección de F' fue un éxito de taquilla tanto en Japón como internacionalmente, lo que ayudó a revitalizar el interés en la saga y preparó el terreno para la continuidad y expansión de 'Dragon Ball Super'. Asimismo, dentro del ciclo 'Game On', dedicado al mundo de los videojuegos, se presentará la película a medio camino entre la ciencia ficción y el terror 'ExistenZ'. Esta obra de culto dirigida por David Cronenberg en 1999 está protagonizada por Jennifer Jason Leigh, que da vida a una diseñadora de juegos perseguida por asesinos. El realizador canadiense, maestro del 'body horror', presenta aquí una trama ambientada en un futuro cercano, donde las consolas orgánicas de videojuegos de realidad virtual han sustituido a las electrónicas. Los puntos de entrada de los dispositivos se insertan en las espinas dorsales de los jugadores a través de un cordón umbilical. La película se proyectará a las 22.30 en el claustro gótico del Centre del Carme. También a las 22.30 horas, pero en el Espai Turia, ubicado este año en la plaza de Viriato, los espectadores de Cinema Jove podrán ver una joya del cine independiente de los noventa, 'Bienvenidos a la casa de muñecas' (Todd Solondz, 1995). Esta comedia negra, reconocida en Sundance con el Gran Premio del Jurado, plasma la sensación de ser un bicho raro tanto en el instituto como en el hogar.

Compartir nota: Guardar Nuevo