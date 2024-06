El Gobierno egipcio suspende la licencia de 16 empresas turísticas por peregrinaciones irregulares en el Hajj

El primer ministro de Egipto, Mustafá Madbuli, ha ordenado la suspensión inmediata de las licencias de 16 empresas turísticas implicadas en peregrinaciones irregulares durante el Hajj de este año a La Meca en medio de la crisis internacional abierta en el mundo musulmán por la muerte de cientos de fieles debido a las altas temperaturas. "Al menos 16 empresas turísticas defraudaron y trasladaron de manera ilegal a los peregrinos, a los que no proporcionaron servicio alguno", según un comunicado publicado por la oficina del Primer Ministro en su página web. "Por lo tanto, el primer ministro ha dado instrucciones de retirar rápidamente las licencias de estas empresas y denunciar a los responsables", añade. Egipto ha estimado que 50.752 peregrinos han viajado de manera regular a Arabia Saudí durante el viaje a La Meca pero no existe forma de saber cuántos lo han hecho por vías no legales. Al menos 470 peregrinos musulmanes han muerto durante la celebración este año del tradicional viaje a La Meca y otros lugares sagrados del Islam en Arabia Saudí por la ola de calor que ha registrado temperaturas de hasta 50ºC en el reino árabe. Indonesia ha confirmado 213 muertos y Jordania ha informado de 75 fallecidos, mientras que India ha verificado 98 muertos por 68 de Jordania, 49 de Túnez, 14 de Malasia y cuatro rusos. Egipto ha constatado 28 muertos pero medios nacionales avisan que la cifra real podría ser de varios centenares. Las autoridades iraníes hablan de once fallecidos y Senegal ha constatado tres muertos.

Compartir nota: Guardar Nuevo