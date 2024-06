Temas del día de EFE Cultura del finde 22-23 y lunes 24 de junio

SÁBADO 22 JUNIO

NACIONAL:

ESTOPA CONCIERTO

Madrid - Estopa, el dúo integrado por los hermanos Muñoz desde hace 25 años, celebra su aniversario con dos macroconciertos, un formato inédito en su carrera, que les lleva en primer lugar este 22 de junio el estadio Metropolitano de Madrid.

(Texto)

AZKENA ROCK

Vitoria - Dos cabezas de cartel de lujo, las guitarras de Band of Horses y la reconocida Sheryl Crow, son las propuestas estelares de la tercera y última jornada del Azkena Rock de Vitoria.

(Texto) (Foto)

EDICIÓN ERRATAS

Sevilla - Las hay antológicas como "la señora marquesa se levantó con el ceño fruncido" (o en lugar de la e de ceño) o "la Purísima Concepción" (t por r) y, desde Gutenberg a internet, las erratas permanecen como minúsculos errores que pueden marcar la carrera de un editor, como señala el "Manual del editor de mesa" (Almuzara), de Ana Bustelo. Por Alfredo Valenzuela.

AGENDA INFORMATIVA

09:00h.- Madrid.- MODA ASCOT.- Las carreras de Ascot nunca decepcionan, la etiqueta marca acudir con la cabeza cubierta y las damas cumplen a rajatabla un protocolo que va de lo más elegante a lo estrambótico, de lo sutil a la originalidad extrema. (Texto)

10:00h.- Roncal.- CULTURA PIRINEOS.- Celebración del 21 al 23 de junio del Festival de Artes del Pirineo 'Baratxinto fest 2024' con diferentes propuestas artísticas. Frontón

17:00h.- Don Benito (Badajoz).- SUN FESTIVAL.- Sun Festival, en el que actúa Calibre 91, Moranes, John Duer & The Blues Freaks, Rattle Viper y Greasy Belly. Parque de las Albercas.

18:00h.- Bilbao.- TRABAJO BOS.- Concentración de los trabajadores de la Orquesta Sinfónica de Bilbao-BOS en demanda de la negociación del convenio. Plaza Arriaga.

19:30h.- Badajoz.- TOROS BADAJOZ.- Los diestros Emilio de Justo y Ginés Marín y el rejoenador Pablo Hermoso de Mendoza, con toros de la ganadería de San Pelayo, conforman el cartel del primer festejo de la feria de San Juan de Badajoz. Plaza de Toros (Texto) (Foto)

20:00h.- Cartagena.- ROCK DURO.- Los alemanes Warlock y el sueco Yngwie Malmsteen encabezan el cartel de la jornada de clausura del festival de rock duro Imperium. (Foto)

21:00h.- Madrid.- ESTOPA CONCIERTO.- Primero de los dos macroconciertos que ofrecerá Estopa en España en 2024 por el 25 aniversario de su carrera. Estadio Metropolitano (Texto)

21:00h.- Madrid.- ESTOPA CONCIERTO.- Primero de los dos macroconciertos que ofrecerá Estopa en España en 2024 por el 25 aniversario de su carrera. Estadio Metropolitano (Texto)

22:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA ÓPERA.- La ópera 'Nabucco', de Verdi, cierra la temporada de ópera de Las Palmas de Gran Canaria, con un elenco encabezado por el barítono Ariunbaatar Ganbaatar, la mezzosoprano Ekaterina Semenchuk y el bajo Abramo Rosalen. Teatro Pérez Galdós

22:00h.- Vitoria.- AZKENA ROCK.- Tercera y última jornada del Azkena Rock de Vitoria con las actuaciones estelares de Band of Horses y Sheryl Crow. Mendizabala (Texto) (Foto)

22:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA BOOMBASTIC.- Conciertos de Rels B, Nicki Nicole, Naiara, Recycled J, Maikel Delacalle, Abhir, C.R.O., Reality, Aleesha y Linton, entre otros artistas, en la primera segunda del festival Boombastic de Las Palmas de Gran Canaria. Anexo del estadio de Gran Canaria

INTERNACIONAL:

MODA PARÍS

París - Los desfiles de la española Loewe y de Dries Van Notten son los grandes protagonistas.de la última jornada de la Semana de la Moda de París.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

.- ROCK IN RIO.- Lisboa.- ROCK IN RIO.- Lisboa acoge la 20ª edición del festival de música Rock in Rio.

.- REPÚBLICA DOMINICANA MÚSICA.- Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA MÚSICA.- El pianista dominicano Michel Camilo presenta en Santo Domingo su concierto 'En Trío', en el que une jazz, música clásica y popular, Teatro Nacional. Santo Domingo

.- MODA PARÍS.- París.- MODA PARÍS.- La Semana de la Moda de París vive su jornada final con los desfiles de Loewe y Dries Van Notten como grandes protagonistas. (Texto) (Foto)

.- BOLIVIA CULTURA.- La Paz.- BOLIVIA CULTURA.- Se realiza en Bolivia la exposición 'Mujeres de trenzas: ropa e identidades de las cholas paceñas' en la cual se comparten los conocimientos y distintas disciplinas de la vestimenta, trenzas y el cabello de las mujeres cholas de la ciudad de La Paz. (Foto)

.- MÚSICA FESTIVAL.- Viena.- MÚSICA FESTIVAL.- La ciudad de Viena acoge el Donauinselfest, el festival de música gratuito más grande del mundo.

01:00h.-.- COLOMBIA ESPAÑA.- Bogotá.- COLOMBIA ESPAÑA.- El artista español Rodrigo Cuevas, último Premio Nacional de las Músicas Actuales de España, llega a Bogotá con su música que mezcla el folclore de Asturias, en el norte español, con la música electrónica, el humor, la sensualidad y la crítica social. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo (Texto) (Foto)

=====================================

DOMINGO 23 JUNIO

NACIONAL:

HISTORIA FRANQUISMO (ENTREVISTA)

Barcelona - El historiador Arnau Fernández Pasalodos se adentra por primera vez en el ensayo 'Hasta su total exterminio' en el papel de la Guardia Civil en la represión de los partisanos republicanos, que, según ha dicho en una entrevista con EFE, "alargó la Guerra Civil hasta 1952". Por Jose Oliva

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MUSEO ARQUEOLOGÍA

Alcalá de Henares - Los restos arqueológicos de la historia madrileña se guardan en el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad, que cumple 25 años desde su inauguración en un antiguo convento de Alcalá de Henares.

(Foto) (Vídeo)

PREHISTORIA ARQUEOLOGÍA

San Sebastián - Hace entre 18.500 y 13.500 años, durante el período Magdaleniense, nuestros antepasados decoraron muchas cuevas europeas con figuras de bisontes, caballos y otros animales; gran parte de ellas fueron pintadas para ser vistas aunque otras, más enigmáticas, lo fueron con el firme propósito de permanecer ocultas.

(Texto) (Foto)

El texto se transmitirá a las 10.00 horas. 833 palabras.

JÓVENES TALENTOS

Madrid - Por el salón de uñas de Marina Daza pasan recurrentemente Rosalía, Duki o Becky G, artistas con quien comparte la pasión por la música, una disciplina que cultiva desde pequeña y que comparte en plataformas: "Es lo que siempre me ha hecho feliz y a lo que nunca me había atrevido", dice a EFE.

(Texto) (Fotos cedidas)

AGENDA INFORMATIVA

Ustarroz/Burgui.- CULTURA PIRINEOS.- Celebración del 21 al 23 de junio del Festival de Artes del Pirineo 'Baratxinto fest 2024' con diferentes propuestas artísticas.

19:30h.- Badajoz.- TOROS BADAJOZ.- Los diestros Miguel Ángel Perera, Juan Ortega y Roca Rey, con toros de la ganadería del Cuvillo, conforman el cartel del segundo festejo de la feria de San Juan de Badajoz. Plaza de Toros (Texto) (Foto)

INTERNACIONAL:

AGENDA INFORMATIVA

.- PARÍS MODA.- París.- PARÍS MODA.- El evento Vogue World lanza en París la Semana de la alta costura con un desfile gigante en la plaza Vendôme que celebrará, además, el espíritu olímpico en la antesala de París 2024.

.- ROCK IN RIO.- Lisboa.- ROCK IN RIO.- Lisboa acoge la 20ª edición del festival de música Rock in Rio.

.- MÚSICA FESTIVAL.- Viena.- MÚSICA FESTIVAL.- La ciudad de Viena acoge el Donauinselfest, el festival de música gratuito más grande del mundo.

================================================

LUNES 24 DE JUNIO

NACIONAL:

FESTIVAL MÉRIDA

Mérida - La ópera 'Medea', dirigida por Paco Azorín, con la que el Festival de Teatro Clásico de Mérida levanta su telón, es presentada en rueda de prensa por el director del certamen, Jesús Cimarro; la consejera de Cultura de Extremadura,Vicoria Bazaga, y el elenco de artistas que conforman este espectáculo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MUSEO THYSSEN

Madrid - El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta en rueda de prensa 'La memoria colonial en las colecciones Thyssen-Bornemisza', una exposición que aborda el papel de los museos y las obras que albergan en el contexto de la creación y legitimación del relato eurocéntrico.

AGENDA INFORMATIVA

09:30h.- Madrid.- INSTITUTO CERVANTES.- El Instituto Cervantes acoge el XI Congreso Asiático de Hispanistas, que reúne a estudiosos de la cultura hispana de diversos países del continente asiático. Se organizan en dos áreas temáticas: «La era pospandémica: transición de la conexión a la solidaridad global» y «La era de la civilización ecológica: transición de la conciencia a la práctica». Instituto Cervantes

Las jornadas se celebran hasta el 26 de junio y podrán seguirse en directo a través de la página web del Instituto Cervantes y de su canal de YouTube. Todos los días desde las 9.30 h.

10:30h.- Madrid.- REAL FÁBRICA TAPICES.- La Real Fábrica de Tapices presenta `Perro de paseo´, una alfombra realizada con una nueva técnica, el recorteado, y cuyo boceto está basado en el dibujo de una niña de dos años, hija de la artista Laura F. Gibellini. Real Fábrica de Tapices (C/ Fuenterrabía, 2) (Texto)

11:00h.- Madrid.- MUSEO THYSSEN.- Rueda de prensa sobre la exposición "La memoria colonial en las colecciones Thyssen-Bornemisza" Museo Thyssen

11:00h.- Bilbao.- CINE LGTBI+.- La directora argentina Clarisa Navas, que recibe el Premio Honorífico del festival Zinegoak, ofrece una conferencia de prensa para tratar sobre su trayectoria cinematográfica y la situación política en Argentina para el mundo de la cultura y " queer". Teatro Arriaga

11:00h.- Madrid.- DANI ROVIRA.- Dani Rovira y Susana Abaitua hablan con EFE sobre 'El bus de la vida', dirigida por Ibon Cormenzana, una historia sobre un profesor de música al que diagnostican un cáncer en una película que cuenta con canciones de Kase O, Los Chikos del Maíz, Fito y Fitipaldis o Rigoberta Bandini. Palacio de la Prensa (Pza. del Callao, 4) (Texto) (Vídeo)

11:30h.- Bilbao.- CINE RODAJE.- Entrevistas con el equipo de rodaje de la película "Campamento garra de oso". Gasolinera Barazar y antigua cantera.

12:00h.- Mérida.- FESTIVAL MÉRIDA.- Presentación en rueda de prensa de la ópera 'Medea', dirigida por Paco Azorín, con la que el Festival de Teatro Clásico de Mérida levanta el telón de su 70 aniversario (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:30h.- Barcelona.- ALMA FESTIVAL.- La cantante estadounidense Sheryl Crow inaugura el Alma Festival Barcelona Poble Espanyol

INTERNACIONAL:

AGENDA INFORMATIVA:

.- ARGENTINA ARTE.- Buenos Aires.- ARGENTINA ARTE.- Presentación de la Bienal Internacional de Esculturas de Chaco (13 al 20 de julio en Resistencia) que se realizará el lunes 24 de junio y que este año contará entre los esculturales internacionales en competencia con un artista español. Casa del Chaco (Callao 322) (Texto)

.- URUGUAY TESORO.- Montevideo.- URUGUAY TESORO.- El Ministerio de Educación de España, el Banco Central del Uruguay y la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación inaugura este 24 de junio una exposición con un tesoro rescatado de un barco español hundido en 1804 cerca de la costa de Portugal que destaca la muestra de 2.500 monedas de plata así como varios documentos (Texto) (Foto) (Vídeo)

.- PANAMÁ CULTURA.- Colón.- PANAMÁ CULTURA.- Panamá inaugura su mayor centro cultural en la caribeña ciudad colonial de Colón, que buscará tratar de impulsar la cultura como promotor social en esta urbe con altos niveles de pobreza y violencia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:30h.-.- EEUU YOUTUBE.- Washington.- EEUU YOUTUBE.- El Gobierno estadounidense se asocia con Youtube con el objetivo de utilizar la música para promover la paz y la democracia. El secretario de Estado, Antony Blinken, interviene en el lanzamiento de esa asociación estratégica. Departamento de Estado