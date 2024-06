Planta de BYD México creará 10.000 empleos, dice ejecutivo

(Bloomberg) -- Los planes de BYD Co. de construir una planta en México crearán alrededor de 10.000 puestos de trabajo, lo que la pondría en línea con algunas de las fábricas de automóviles más grandes del país.

El gigante de los vehículos eléctricos está en negociaciones finales para definir la ubicación de la instalación, y se espera un anuncio oficial en los próximos meses, dijo el martes en una entrevista Jorge Vallejo, director general de BYD en México. No indicó cuántos de esos trabajadores serían empleados directamente por BYD frente a contratistas o proveedores.

Una planta de ese tamaño emplearía a más personas que las instalaciones de otros fabricantes de automóviles en el país, como Audi. La planta de Volkswagen en Puebla, la más grande de México, emplea a 6.100 trabajadores de la línea de montaje y 5.000 empleados de supervisión, además de miles de personas encargadas del ensamblaje de piezas.

BYD había recibido propuestas de unos 23 estados mexicanos para su planta, dijo Vallejo, y la ha reducido a tres.

La marca de automóviles está en camino de vender 50.000 unidades en el país este año, afirmó Vallejo. El mes pasado, BYD lanzó su Pick-up híbrida Shark, otra señal más de la creciente importancia del país para la empresa.

