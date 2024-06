El río Sena no es apto para el baño a mes y medio de los Juegos Olímpicos de París 2024

La calidad del agua del río Sena de París sigue sin ser lo suficientemente buena para las competiciones olímpicas previstas en él y no es apta para el baño, según las pruebas de las que informaron este viernes los medios de comunicación franceses. Según los informes, el prefecto -equivalente al delegado del Gobierno- de la región de París, Marc Guillaume, ha declarado que las muestras tomadas del río aún no cumplen el mínimo de calidad. Los Juegos Olímpicos de París se celebran del 26 de julio al 11 de agosto. Una de las razones del fracaso de las pruebas, según argumentan, son las fuertes lluvias de las últimas semanas. Según las autoridades, esto ha provocado un aumento de la concentración de bacterias fecales. No obstante, Guillaume confía en que los niveles mejoren antes del inicio de los Juegos. Está previsto que las competiciones de triatlón y natación en aguas abiertas se disputen en el Sena, y que parte de la ceremonia inaugural se celebre también en el río. La natación está prohibida en el Sena desde hace casi cien años. La ciudad ha invertido 1.400 millones de euros para mejorar la calidad del agua. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y el presidente francés, Emmanuel Macron, habían anunciado su intención de nadar en el Sena antes de los Juegos.

