Jeimy, exnovia de Carlo Costanzia, habla sobre el embarazo de Alejandra Rubio

La noticia del embarazo de Alejandra Rubio ha dado la vuelta a España y ha revolucionado por completo los medios de comunicación. La joven y su pareja, Carlo Costanzia, han dado la exclusiva en la revista ¡HOLA! y han anunciado que están muy felices por el momento que están viviendo... pero, ¿cómo se lo han tomado sus más allegados? Hemos podido hablar con Jeimy y preguntarle por este bombazo después de que se sentase a los platós de televisión a desvelar el infierno que vivió mientras compartía su vida con él y, también, los problemas que tuvo con él tras su ruptura. Jeimy ha asegurado que se encuentra "fenomenal" y que "no tenía ni idea" del embarazo de Alejandra... pero ha dejado claro que no le ha sentado mal, al contrario: "Un bebé siempre es buena noticia". Sin ganas de entrar en detalles: "Es que os gusta meterme en fregaos", contestaba a los reporteros, la exnovia del actor aprovechaba los micrófonos para recriminarle que ella ha sido quien se ha hecho cargo de pagar su patinete: "Ya lo he podido pagar yo". Además, le hemos preguntado a la joven por las vacaciones que se han cogido los dos tortolitos y Jeimy nos ha confirmado que en el barco donde se han dejado ver en Ibiza, ella también ha estado: "Sí, en el barquito del papá, es del padre". Por último, demostrando que ha pasado página y que no quiere saber nada de lo que a partir de ahora pase en la relación entre Carlo y Alejandra: "No, me da igual, que sigan su vida".

Compartir nota: Guardar Nuevo