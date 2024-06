El Parlamento de Georgia tramita una ley de "valores familiares" que restringe los derechos LGTBI

El Parlamento de Georgia ha iniciado este jueves los trámites para aprobar un proyecto de ley que busca restituir los "valores familiares" y restringir los derechos de la comunidad LGTBI, una normativa similar a la existente en Rusia y que podría provocar nuevas olas de protestas en el país. La iniciativa cuenta ya con el apoyo de cuatro comisiones del Parlamento --la de Derechos Humanos, educación, economía y sanidad--, si bien no será sometida al visto bueno de la comisión Legal. La oposición, sin embargo, no ha participado en los debates por considerar que no existe necesidad alguna de aprobar una ley contra lo que el Gobierno considera "propaganda LGTBI". Por ello, han insistido en la necesidad de abordar los "problemas reales" de la población georgiana en materia de educación y violencia de género. El proyecto propuesto por el gubernamental partido Sueño Georgiano incluye la prohibición del matrimonio homosexual, la adopción por parte de parejas homosexuales y las operaciones de cambio de sexo, entre otras cuestiones. Además, buscan prohibir a los colegios dar información que podría ser interpretada como "propaganda a favor del incesto y las relaciones de personas del mismo sexo". El Gobierno ruso ha introducido medidas similares contra lo que el Kremlin considera como "propaganda contra los valores tradicionales" del país. El año pasado, el movimiento internacional LGTBI fue declarado "ilegal" en Rusia, por lo que ahora los miembros de la comunidad son considerados "extremistas". Georgia ha hecho frente recientemente a meses de protestas por la aprobación de la conocida como 'ley de agentes extranjeros', similar a la legislación rusa con la que Moscú marca a los críticos contra el Gobierno. Según las voces críticas, esta normativa aleja al país de la senda para la adhesión a la Unión Europea.

Compartir nota: Guardar Nuevo