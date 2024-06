Previa del Eslovenia - Serbia

Las selecciones de fútbol de Eslovenia y de Serbia se enfrentarán este jueves (15.00 horas) en el Allianz Arena de Múnich para la segunda jornada del Grupo C de la Eurocopa masculina, duelo al que los eslovenos llegan con buenas sensaciones tras conseguir un punto en su debut ante Dinamarca, mientras que los serbios necesitarán puntuar tras perder su primer encuentro ante Inglaterra, pese a competir hasta el final. Se miden en Múnich las, a priori, selecciones más débiles del Grupo C. Sin embargo, tanto Eslovenia como Serbia dieron muestras de su competitividad en la primera jornada de la Eurocopa. Los serbios pusieron en muchos apuros a una Inglaterra que acabó pidiendo la hora para llevarse una victoria por la mínima, mientras que Eslovenia supo sobreponerse al tanto inicial de Dinamarca para acabar empatando un encuentro que pudo llevarse en un tramo final. Pero pese a cuajar grandes encuentros ambas, la urgencia es diferente en este segundo encuentro de la fase de grupo. Eslovenia podría dar un paso prácticamente definitivo en la clasificación a los octavos de final, ya que una victoria los colocaría con cuatro unidades, una puntuación que, incluso siendo tercera de grupo, les bastaría para estar entre las 16 mejores selecciones del torneo. Por su parte, Serbia se encuentra en una situación mucho más exigente, ya que una segunda derrota los dejaría con muy pocas opciones de clasificación. Un panorama que no sería tan catastrófico en caso de tablas, porque aun daría opciones de depender de sí mismo en la último partido de la fase de grupos ante Dinamarca. Y, por supuesto, un triunfo catapultaría sus opciones. Un enfrentamiento entre Eslovenia y Serbia que ya ha tenido lugar en la última UEFA Nations League. En esa ocasión, el balance fue favorable a los serbios, que se impusieron en casa con un contundente 4-1, aunque en el encuentro de vuelta en territorio esloveno, los locales consiguieron igualar la contienda consiguiendo rascar un empate (2-2). Precedentes que nunca se han dado entre ambas selecciones en la fase final de una gran competición. Y para lograr la que sería la primera victoria de Eslovenia sobre Serbia desde 2011, el conjunto dirigido por Kek se encomienda al estado de Sesko. El delantero del RB Leipzig, pese a no conseguir marcar, fue el jugador más destacado de su equipo, generando las mejores ocasiones de peligro, una de ellas con un disparo desde larga distancia que se estrelló en el poste. Además, ha sido el máximo goleador esloveno de la fase de clasificación con cinco goles, a lo que se suman dos asistencias, participando en siete de los 20 goles de su equipo. En lado serbio, la dupla Mitrovic y Vlahovic, que generaron hasta cinco remates entre ambos frente a Inglaterra, sigue siendo la baza goleadora del combinado dirigido por Stojkovic. Entre ambos, participaron en 10 de los 15 goles logrados por Serbia en la fase de clasificación, por lo que serán un dolor de cabeza para defensa eslovena y Oblak, al que ya marcaron dos goles en los duelos de la Liga de Naciones. En lo deportivo, Serbia ha perdido para toda la Eurocopa a Kostic debido a una lesión de rodilla sufrida en el encuentro del debut. Así, todo apunta a que Mladenovic ocuparía su lugar en el once en el costado izquierdo, mientras que Tadic también podría entrar en lugar de Gudelj, desplazando a Milinkovic-Savic al doble pivote. Por su parte, Eslovenia apunta a repetir el once de su debut ante Dinamarca con Sesko y Sporar como dupla ofensiva. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. ESLOVENIA: Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar; Sesko y Sporar. SERBIA: Rajkovic; Zivkovic, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Mladenovic; Milinkovic-Savic, Lukic; Tadic, Mitrovic y Vlahovic. --ÁRBITRO: Istvan Kovacs (RUM). --ESTADIO: Allianz Arena (Múnich). --HORA: 15.00/La 2 y Teledeporte.

