Miri Pérez-Cabrero, rotunda: "No tengo nada que hablar con Laura Matamoros, pero Anita no tiene que posicionarse"

Lágrimas, sonrisas, abrazos y sobre todo muchísima emoción y la demostración de que la suya es una amistad de verdad en el reencuentro de Miri Pérez-Cabrero y Anita Matamoros tras el paso de la concursante de 'Supervivientes 2024' por el reality. A pesar de los enfrentamientos que la chef protagonizó con Laura Matamoros en Honduras, y de que la ex de Benji Aparicio la atacó duramente durante el concurso convencida de que su hermana se posicionaría a su lado, la hija de Makoke ha dejado claro que su relación con Miri no se ha resentido ni un ápice pese a esta rivalidad. Un amistad sobre la que ahora nos habla la que fuera concursante de 'Masterchef', que a pesar de que tiene claro que su relación con Laura es algo 'imposible', nunca se le ha pasado por la cabeza que Anita tenga que posicionarse entre ella o su hermana. "Mi reencuentro con Anita ha sido maravilloso, lo necesitábamos las dos. Amigas para siempre y estamos encantadas de estar juntas otra vez" ha confesado, lanzando un dardo a Laura: "Ella se lo guisa y ella se lo come como Juan Palomo, no puede ser mucho más. Con ella no tengo relación ahora mismo". "No tengo nada que hablar con ella. Ella me dijo palabras muy feas en su momento y más o menos, bueno, se medio arregló, medio no, pero yo a una persona así no la quiero en mi vida" sentencia. Sin embargo, como asegura, "Anita no tiene que defender a nadie". "Somos amigas, y si ella tiene su relación con su hermana, pues por mí ideal, mejor. No tiene que posicionarse ni conmigo ni con Laura, por favor, para nada" ha zanjado, demostrando que por lo menos por su parte no piensa poner a la influencer entre la espada y la pared pese a su enemistad con Laura.

