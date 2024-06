Milei critica a Sánchez por "cobarde" y por usar el mismo "modelo" de libertad de expresión que Maduro

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha vuelto a criticar este martes al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al que ha tildado de "cobarde" por "mandar" a los ministros españoles a insultarle y por tener el mismo "modelo" de libertad de expresión que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. "No uso el aparato represivo del Estado para perseguir. (...) Eso pasó lo mismo cuando fue que el cobarde (Sánchez) mandó a todos sus ministros a insultarme", ha expresado Milei durante una entrevista con el canal de televisión argentino Todo Noticias. Tras ello, ha asegurado que Sánchez "arrancó" con el ministro de Transporte, Óscar Puente, quien dio a entender que Milei consumía "sustancias". "Y después, como yo no respondía, muy cobardemente mandó a las mujeres a agredirme. Para después tildarme de misógino. Como no contesté después, entonces ya se sumó él", ha añadido. Estas palabras hacen referencia a las declaraciones de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quien aseveró que el mandatario argentino es un ejemplo de "modelo negacionista" que "atenta contra la propia democracia"; y a las de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que expresó en diciembre que Milei "volvía con el recorte y el autoritarismo". "(Sánchez) está avanzando sobre la libertad de expresión, o sea, está claro que es el modelo de Maduro el que está aplicando. ¿Qué pasaría si yo hiciera eso acá? ¿Qué diría toda la banda?", ha aseverado Milei. España y Argentina vivieron el mes pasado una crisis diplomática a raíz de que Milei calificara de "corrupta" a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha ido en aumento hasta el punto de que Madrid ha retirado de manera definitiva a la embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso, un gesto calificado de "disparate" por el propio presidente argentino.

