La Izquierda de Huelva pide a Pilar Miranda que "deje atrás el Puerto y empiece a ser alcaldesa" de la capital

La concejal de La Izquierda de Huelva en el Ayuntamiento de la capital, Mónica Rossi, ha descrito la situación actual de la ciudad bajo el mandato de la alcaldesa, Pilar Miranda, en su primer año de gobierno Municipal, como que "hemos pasado de Guatemala a Guatepeor" y la ha acusado de "no tener proyectos propios y seguir ejerciendo como representante del Puerto en lugar de ser la alcaldesa de Huelva", según ha indicado la coalición en una nota. Rossi, ha lamentado "el empeoramiento de la salud democrática del Ayuntamiento de Huelva", con "una constante caída de la transparencia en el ejercicio municipal" y "marcado por el clima de crispación auspiciado por el PP, marcado por los insultos, las faltas de respeto en las sesiones plenarias, la falta de participación ciudadana y el sello personal impuesto por Pilar Miranda con la falta de consenso y de acuerdos con los actores sociales de la ciudad salvo con el grupo de la ultraderecha de Vox, que son sus aliados en el gobierno de la capital". Así, ha dicho que, en este año, "hemos podido ver a una alcaldesa que no ejerce de tal, salvo para el postureo y a la que vemos por tierra, mar y aire cuando nos levantamos y cuando nos acostamos y con anuncios en los que solamente se habla del Puerto, como si siguiera siendo la presidenta de esta institución". "Pero lo más grave es el incremento de la brecha social de los barrios con respecto a las zonas más céntricas. Ha sido un año de abandono y dejadez de los barrios, que además vemos cómo están sufriendo el desequilibrio que hay entre el trato que reciben las barriadas de la zona centro con las barriadas de la periferia en cuanto a limpieza, solares y el trato general a los vecinos", ha dicho Rossi. Asimismo, ha recalcado que "ha sido también un año en el que hemos visto cómo las políticas de vivienda no existen prácticamente porque hay una negativa constante a aplicar la nueva Ley que permita el acceso a las mismas, especialmente a los jóvenes, como marca la Constitución Española" y ha lamentado que "muchas familias trabajadoras tienen enormes problemas en la ciudad con temas de vivienda sin que se haya movido un dedo para solucionarlo". En cuanto a las políticas de juventud, Rossi ha criticado que "no se ha hecho absolutamente nada" y en cuanto a economía "hemos vuelto a una fiscalidad regresiva en la que las clases trabajadoras pagan lo mismo que aquellos que más tienen". Además, ha afirmado que "el Ayuntamiento de Huelva ha vuelto a sumergir a la ciudad en números rojos solicitando un préstamo al Instituto de Crédito Oficial (ICO) que estrangula las posibilidades de inversión en Huelva". "El deterioro en las políticas de la ciudad se ha visto en casi todas las áreas, por lo que tenemos planes de empleo con menor financiación, el nulo desarrollo urbanístico al enterrar en un cajón el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y donde las mujeres se sienten menos seguras ante la esquilmación de las políticas de igualdad que comenzaron por quitarle el nombre a la Concejalía bajo el aplauso de los representantes de Vox", ha enfatizado. Así, Rossi ha terminado apuntado que "nos encontramos como el equipo de gobierno no tiene proyecto de ciudad ni un modelo para la misma, que funciona bajo la improvisación y sin escuchar a los vecinos y que deja una manifiesta desigualdad entre unos barrios y otros".

