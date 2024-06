Feijóo felicita a Felipe VI y subraya que la monarquía es la institución que "más estabilidad" ha aportado a España

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado este miércoles al Rey Felipe VI coincidiendo con el décimo aniversario de su proclamación y ha subrayado que la monarquía es la institución que "más estabilidad" ha aportado a España, algo que, según ha dicho, no ha hecho la clase política en esta última década. "Durante estos 10 años, Felipe VI ha sido el español que más ha cumplido con su deber y la monarquía, la institución que más estabilidad ha aportado a nuestro país", ha asegurado Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial en la red X, que ha recogido Europa Press. Después, en los pasillos del Congreso antes de la sesión de control al Gobierno, el presidente del PP ha afirmado que Felipe VI ha sido "el rey democrático" que ha sido un monarca que ha mantenido la Constitución "con la máxima cordura" y siendo un "ejemplo para todas las instituciones". Es más, ha dicho que Felipe VI ha dado "una estabilidad que, lamentablemente, esta última década no la ha dado a la clase política". "Por tanto, no podemos estar más orgullosos de esta década, primera década del rey Felipe VI". Este miércoles se cumplen diez años de la proclamación de Felipe VI como Rey el 19 de junio de 2014, cuando el monarca se presentó ante las Cortes en la ceremonia de coronación con un discurso de "ejemplaridad" que ha ido desarrollando en la última década y cuyo objetivo era recuperar la debilitada imagen de la Corona, asediada hace entonces por los escándalos que afectaban tanto a Don Juan Carlos como a otros miembros de la Familia Real. TELLADO: ¡VIVA EL REY!" También el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha puesto en valor la labor que ha realizado Felipe VI en estos diez años de reinado, tras la abdicación de su padre Juan Carlos I. "Una década de compromiso, ejemplaridad y dedicación absoluta a nuestro país, en la que también hemos podido comprobar que nuestra Corona tendrá una sucesora a la altura con una enorme preparación. ¡Viva el Rey!", ha proclamado en la misma red social. Por su parte, el vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, también ha destacado el reinado del rey y la estabilidad que ha traído al país. "Podemos sentirnos muy orgullosos", ha declarado en los pasillos del Congreso.

