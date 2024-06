Ciotti "asume" el deber de unir a las derechas para hacer frente al "terrible peligro" de la izquierda

El líder del partido Los Republicanos, Eric Ciotti, ha aseverado este martes que "asume" el deber de unir a los partidos del espectro político de la derecha para hacer frente al "terrible peligro" que acarrea una izquierda "disciplinada, movilizada y organizada". Ciotti ha sido protagonista en los últimos días después de anunciar su intención de alcanzar un "acuerdo" con la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen, si bien no recibió el respaldo de su partido y la junta directiva terminó por destituirle, aunque la Justicia más tarde le dio la razón y suspendió su expulsión. "El 11 de junio tomé una decisión muy importante, la de asumir la unión de las derechas. Una decisión rápida, pero pensada, que, por supuesto, pudo afectar a algunos de ustedes", ha manifestado Ciotti al comienzo de un vídeo publicado en sus redes sociales en el que insiste en que la decisión fue correcta para el país y su partido. "Frente a la urgencia de la situación, frente a los peligros a los que se enfrenta nuestra nación, he decidido. Asumo esta elección necesaria para nuestra familia, política, indispensable para nuestras ideas, vital para nuestro país, porque frente a nosotros se presenta un terrible peligro", ha añadido el líder de Los Republicanos. De acuerdo con Ciotti, máximo representante de la derecha clásica francesa, los partidos de izquierdas se han aglutinado en torno al Nuevo Frente Popular, donde se enmarcan "fanáticos, antisemitas y facciosos". "El riesgo es demasiado grande y cada uno de ustedes debe medirlo", ha añadido. "En el entorno de estas próximas elecciones, que serán tan determinantes para Francia (...) hemos elegido una alianza electoral con Agrupación Nacional. Somos fieles a quien somos, es decir, a una derecha que siempre busca hacer rimar autoridad, libertad y responsabilidad", ha recalcado Ciotti. La decisión de Ciotti de abrirse a una alianza con Le Pen provocó una profunda crisis interna en el seno de Los Republicanos, cuya junta directiva llegó incluso a expusarle, si bien es cierto que días después la Justicia revertió la decisión y ordenó mantenerle al frente del partido. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas el domingo 9 de junio cuando el recuento de las elecciones europeas aún no había comenzado, pero los sondeos a pie de urna apuntaban ya a una contundente victoria de Agrupación Nacional. Los comicios se celebrarán el 30 de junio y el 7 de julio. Debido al escaso margen para la votación, las principales formaciones políticas francesas iniciaron rápidamente movimiento de alianza. Los partidos de izquierda se han aunado en torno al Nuevo Frente Popular, mientras que en la derecha las coaliciones aún están por perfilarse.

