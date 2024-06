Chabeli Navarro le envía sus mejores deseos a Gabriela Guillén y Bertín Osborne

Bertín Osborne enviaba un comunicado conjunto con Gabriela Guillén esta semana reconociendo la paternidad respecto al hijo de esta y revolucionaban el panorama nacional. A pesar de todas las incógnitas que sigue habiendo sobre cómo han llegado a esa decisión, parece que ha sido la mejor opción para el bebé. Esta semana hemos podido hablar con Chabeli Navarro y ha querido felicitar a Gabriela por conseguir que Bertín asuma la paternidad de su hijo: "Le doy la enhorabuena, pero ella como ha tenido cero empatía siempre por mí, no entiendo porqué, ¿será que no soy Ivonne Reyes y no se puede hacer mi amiga? Pero bueno, nada, enhorabuena a ella, ha conseguido lo que yo no conseguí y nada, espero ya cerrar este capítulo de mi vida en el cual yo he sufrido muchísimo". La que fuera colaboradora de televisión le deseaba lo mejor a ambos, aunque confiesa que esta historia le ha recordado mucho lo que ella sufrió y asegura que el cantante nunca le pidió disculpas: "A ver, no sé si se habrán hecho ya las pruebas de paternidad o no, pero para que dé este comunicado lo mismo ya se han hecho las pruebas de paternidad y obviamente él es un lavado de imagen, cien por cien, pero también está... No sé si ellos lo han verificado, lo han confirmado o no, si se han hecho las pruebas de paternidad o no, pero bueno, que sean muy felices los dos". Tras estas palabras Chabeli nos confesaba que por su parte "espero eso, cerrar ya este capítulo, que esta historia siempre me recuerda a lo mismo, a lo mal que yo lo he pasado, a lo mal que me han tratado y a mí jamás se me ha pedido una disculpa, jamás. Las disculpas de él que han sido no denunciarme, pues mira, esperando lo sigo".

