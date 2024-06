La Bolsa de Moscú deja de operar con dólares y euros tras las nuevas sanciones de EEUU

La Bolsa de Moscú ha informado este jueves del cese de la negociación en dólares y euros como consecuencia de la introducción en el día de ayer de una nueva batería de restricciones por parte de Estados Unidos contra la infraestructura financiera de Rusia. "Debido a la introducción de medidas restrictivas por parte de EE.UU. contra Moscow Exchange Group (MoEx), a partir del 13 de junio de 2024, los mercados de la Bolsa de Moscú operarán (...) todos los instrumentos, excepto los pares de divisas con el dólar y el euro", ha anunciado en un comunicado el gestor del parqué moscovita. La medida anunciada afecta tanto a los mercados de divisas y metales preciosos, así como a los mercados de acciones y bonos, dinero y derivados OTC estandarizados, mientras que el mercado de derivados "funcionará con normalidad". El gestor de la Bolsa de Moscú ha asegurado que "dispone de todas las herramientas necesarias para garantizar una negociación ininterrumpida en un entorno altamente volátil", incluidas subastas discretas y mecanismos para cambiar rápidamente los parámetros de riesgo. Por su parte, el Banco de Rusia anunció en respuesta a las restricciones impuestas por Estados Unidos contra la Bolsa de Moscú, la suspensión de las transacción bursátiles y las liquidaciones de instrumentos entregables en dólares estadounidenses y euros. Sin embargo, la institución subrayó que la negociación en todos los demás segmentos cambiarios e instrumentos en rublos y otras monedas se realizará con normalidad, mientras que "los dólares estadounidenses y los euros seguirán negociándose en el mercado extrabursátil". En este sentido, para fijar el tipo de cambio oficial del dólar estadounidense y el euro frente al rublo, el Banco de Rusia utilizará informes bancarios y datos recibidos de plataformas comerciales digitales extrabursátiles. De este modo, aseguró que las empresas y los particulares "podrán seguir comprando y vendiendo dólares estadounidenses y euros en los bancos rusos". Asimismo,, subrayó que todos los fondos en dólares estadounidenses y euros en las cuentas y depósitos de particulares y empresas permanecen seguros. SANCIONES El Gobierno de Estados Unidos sancionó este miércoles a más de 300 empresas e individuos vinculados a Rusia, tanto en el interior del país como en el exterior, apuntando en particular a la "arquitectura del sistema financiero de Rusia, con el objetivo es "restringir la capacidad de la base militar-industrial rusa". La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, afirmó que "la economía de guerra de Rusia está profundamente aislada del sistema financiero internacional, lo que deja al Ejército del Kremlin desesperado por tener acceso al mundo exterior". "Estamos aumentando el riesgo para las instituciones financieras que se ocupan de la economía de guerra de Rusia y eliminando vías de evasión", añadió. De su lado, las autoridades rusas advirtieron de que estas sanciones "no quedarán sin respuesta", según informó la portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova. "Rusia no dejará sin respuesta estas acciones agresivas", aseguró.

Compartir nota: Guardar Nuevo