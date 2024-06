El portero Filip Jörgensen renueva con el Villarreal hasta 2029

El portero danés Filip Jörgensen continuará en el Villarreal cinco temporadas más, después de renovar su contrato con el 'Submarino Amarillo' hasta junio de 2029, según confirmó el conjunto 'groguet' este miércoles. "El Villarreal CF y Filip Jörgensen han llegado a un acuerdo para que el cancerbero danés renueve su contrato con el 'Submarino Amarillo' hasta el año 2029", avanzó la entidad castellonense en su página web. La continuidad del meta danés ataja los rumores de una posible salida, con clubes de la Premier como grandes pretendientes, y el Villarreal ata a un seguro bajo palos para su presente y futuro. El canterano groguet ha disputado un total de 36 partidos esta temporada, siendo el portero que más paradas ha realizado en LaLaiga EA Sports 2023/24, con 143. El ‘13’ amarillo llegó a Vila-real en el año 2017, cuando tan solo 15 años, procedente del RCD Mallorca. En la temporada 2018/19 formó parte de la plantilla del Juvenil A, campeón de Copa del Rey Juvenil y Liga. Participó en la Youth League en la 2021/22 y en el ascenso con el filial a Segunda División. Y en diciembre de 2021 debutó con el primer equipo del villarreal, en un encuentro de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ante el Atlético Sanluqueño. En total, Filip Jörgensen ha disputado un total de 44 partidos con el 'Submarino Amarillo'. "Una renovación así larga significa muchísimo. La confianza que demuestran en esta renovación, lo que todos confían en mí, y es un premio a todo el trabajo. Estoy muy contento y orgulloso, y muy agradecido. Siempre lo voy a decir, que por el club, por todos los entrenadores que han confiado en mí, me han dado esa responsabilidad. El meta destacó que siendo "muy joven" es complicado gozar de las oportunidades que sí ha tenido él. "Pero ellos lo hicieron y desde el primer momento hasta el último, aunque las cosas no iban bien, ellos siempre apostaron y confiaron en mí", agradeció. "El partido que siempre me viene a la cabeza es el mejor partido o el que más paradas he hecho y cuando más ha ayudado al equipo ha sido el de Getafe. Me salió un partido muy bueno, saqué dos, tres o cuatro muy claras. Es el partido en el que más he destacado", recordó.

Compartir nota: Guardar Nuevo