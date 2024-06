Olga Moreno, destrozada, da el último adiós a su madre rodeada de su familia

Durísimos momentos para Olga Moreno. En el punto de mira por su regreso a la televisión como concursante de 'Supervivientes All Star' tras una larga temporada alejada del foco mediático, la exmujer de Antonio David Flores acaba de perder a uno de los grandes pilares de su vida. Su madre Rosa Obrero, con la que siempre tuvo una relación muy especial, fallecía este domingo 9 de junio a los 82 años tras una larga lucha contra el cáncer. Intentando dar esquinazo a la prensa, Olga y su familia, una piña en este doloroso trance, han dado su último adiós a la matriarca del clan este lunes a las 8.00 horas en el Tanatorio de la S30 en Sevilla, ciudad natal de la ganadora de 'Supervivientes 2021'. Unidos y completamente destrozados, la ex de Antonio David, su padre Mariano Moreno, sus hermanos -Olga tiene 1 hermano y 4 hermanas, Silvia, Raquel, Rosa y Aranza-, y otros miembros de su familia, encabezaban el cortejo detrás del coche fúnebre camino al crematorio, en el que han despedido definitivamente a Rosa Obrero en la más estricta intimidad. Abatida y con una gorra para intentar pasar desapercibida, la televisiva no se separó de su padre en ningún momento, agarrándolo del brazo con gesto protector en estos momentos en los que ha tenido que decir adiós al gran amor de su vida. Sacando fuerzas de flaqueza para saludar con un gesto de tristeza a la prensa, Olga abandonaba el tanatorio con un remo de flores en la mano y, devastada, se abrazaba a sus hermanas demostrando que son una auténtica piña tras perder a su gran pilar. Un adiós tan íntimo que ni siquiera la pareja de la sevillana desde hace dos años, Agustín Etienne, ha estado presente. Tampoco Antonio David Flores, con el que se especula que habría tenido un fuerte enfrentamiento recientemente por su decisión de mudarse a Madrid con su novio.

