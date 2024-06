Italia, rival de España, no asusta con un 1-0 a Bosnia antes de la Eurocopa

La selección italiana de fútbol venció (1-0) a Bosnia y Herzegovina en su último amistoso antes de la Eurocopa 2024 de Alemania, donde defiende título y compartirá Grupo B con España, Croacia y Albania desde la próxima semana. Italia, uno de los rivales que pude complicar el pase a los cruces a los de Luis de la Fuente, venció sin alardes en Empoli con un gol de Davide Frattesi, al rematar poco antes del descanso un centro de Federico Chiesa. Los de Luciano Spalletti, que no pudieron con Turquía en su anterior ensayo, dejaron alguna sensación mejor, mirando más a la portería rival aunque sin puntería. Con todo, la vigente campeona de Europa sigue siendo una de las favoritas. Por otro lado, la también candidata Francia no pudo (0-0) contra Canadá en el final de su puesta a punto de cara a la cita continental. Kylian Mbappé jugó los últimos 15 minutos y no cambió el guion de un duelo espeso de los galos en el Matmut Atlantique (Burdeos). El inicio fue bueno de Francia, con ocasiones para Kanté, Thuram y Griezmann, pero pronto bajó el ritmo de los de Didier Deschamps, en problemas por la intensidad de Canadá también en el segundo tiempo.

