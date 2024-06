El PP insta al Gobierno a acometer las rebajas fiscales que ha respaldado el Congreso con el PSOE en contra

El PP llevará esta semana al Pleno del Congreso una iniciativa para instar al Gobierno de coalición a acometer las rebajas fiscales que las Cortes Generales han venido respaldando en diferentes votaciones, incluso con el PSOE en contra. Se trata de una moción que registró el Grupo Popular como consecuencia de una interpelación urgente que dirigió a finales de mayo a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con motivo de la situación económica en el país y el aumento de la pobreza. En la moción, el PP dedica un punto exclusivo para combatir el "deterioro económico de las familias", para lo que piden al Ejecutivo "iniciar sin demora" el cumplimiento de los acuerdos en política fiscal que han sido aprobados por Congreso y Senado, donde los 'populares' tienen mayoría absoluta. Entre los acuerdos que han sido refrendados en la Cámara Baja, mediante sendas proposiciones no de ley, se encuentran la deflatación del IRPF para combatir la inflación y la rebaja del IVA de la carne, el pescado y las conservas. Por su parte, el Senado aprobó la toma en consideración de una proposición de ley del PP para aplicar la rebaja del IVA al 10% en peluquerías, barberías y centros de estética. LA RENTA PER CÁPITA, ESTANCADA Y es que, según argumenta la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, la renta per cápita real de España está en los mismos niveles que en 2019 y se han perdido 2,5 puntos de convergencia con Europa, lo que ha supuesto que España vuelva a "caer al grupo de países pobres con derecho a solicitar fondos de cohesión". Asimismo, el PP asevera que hay 4,3 millones de personas en situación de carencia material y social severa, que son 675.000 personas más que el año anterior. "¿Qué ha hecho el Gobierno en 2024 para ayudar a las familias y revertir esta situación? Nada", denuncia el Grupo Popular. Por este motivo, el Grupo Popular urge a prorrogar la rebaja del IVA en alimentos básicos, que caduca el próximo 30 de junio, y a reducir los impuestos sobre la electricidad y el gas, sobre todo en un escenario en el que la recaudación tributaria está "en máximos históricos" y en el que el Gobierno va a invertir 2.000 millones de euros para entrar en el accionariado de Telefónica. "No es de recibo", zanja el PP.

