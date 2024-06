Lundqvist se lleva la 'pole' en Road America; Palou saldrá séptimo y O'Ward, undécimo

Boston (EE.UU.), 8 jun (EFE).- El sueco Linus Lundqvist (Chip Ganassi) se adjudicó este sábado la pole bajo la lluvia para la prueba de Road America de la IndyCar mientras que el español Álex Palou (Chip Ganassi) y el mexicano Pato O'Ward (Arrow McLaren) no superaron la Q2 y saldrán séptimo y undécimo, respectivamente.

El XPEL Grand Prix de Road America (Elkhart Lake, Wisconsin, EE.UU.) se disputará este domingo a partir de las 14.30 horas (21.30 CET/19.30 GMT).

En una jornada marcada por el agua y muy complicada para todos los pilotos, aunque según avanzó la tarde el circuito se fue secando, Lundqvist fue este sábado el más rápido y selló su primera pole en la IndyCar.

Por su parte, Palou no tuvo su día y se quedó fuera de los seis más rápidos que disputan la Q3.

"Tuvimos un par de momentos pero lo perdimos (...). Aquí es todo ajustado: si no clavas tu vuelta, estás fuera", dijo el catalán, en declaraciones a la retransmisión estadounidense de Peacock, en alusión a las duras condiciones de esta clasificación por la lluvia.

"Un poco triste, pero trabajaremos a partir de ahí mañana", añadió.

Doble campeón de la IndyCar en 2021 y 2023, Palou venció también en 2021 y 2023 en Road America y en esta temporada ocupa la segunda posición de la general (198 puntos) solo por detrás de su compañero de Chip Ganassi, el neozelandés Scott Dixon (216 puntos).

La mejor noticia del día para Palou fue que Dixon tampoco llegó a la Q3 y saldrá décimo en la carrera del domingo.

Por su parte, O'Ward es cuarto en la clasificación general con 160 puntos.

El argentino Agustín Canapino (Juncos Hollinger) no compite este fin de semana en la IndyCar por haberse tomado un permiso de licencia tras la polémica de los últimos días que también involucra al francés Théo Pourchaire (Arrow McLaren).

El origen de esta controversia está en la carrera del pasado domingo en Detroit, donde Pourchaire fue sancionado por una maniobra temeraria en la que acabó golpeando el coche de Canapino.

El lunes, Pourchaire publicó un mensaje en su cuenta de X lamentando los mensajes de "odio y amenazas de muerte" que había recibido, presuntamente, por parte de seguidores de Canapino.

Al día siguiente, Canapino lanzó en la misma red social un comunicado en el que subrayaba que está "por supuesto" en contra del abuso, pero en el que pidió también no generalizar esos comportamientos como algo característico de los seguidores argentinos.

"Los argentinos somos pasionales y eufóricos, pero no por eso nos tienen que acusar de algo que no somos, por lo que niego rotundamente que nos generalicen y pongan a todos en un lugar que no merecemos", escribió.

"No vi una sola amenaza de muerte a quienes acusaron de recibirlas (...). Nadie que esté en su sano juicio haría eso, es una barbaridad que se acuse de esto con tanta liviandad y no lo voy a permitir, por eso hago este comunicado. Si alguien lo hizo, NO FORMA PARTE DE NOSOTROS y no merecemos que se nos juzgue así, por algún inadaptado que rechazamos enérgicamente", agregó.

Finalmente, Juncos Hollinger anunció este viernes que el argentino no estará en Road America. EFE

