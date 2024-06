Iga Swiatek arrolla a Jasmine Paolini y conquista su cuarto Roland Garros

La tenista polaca Iga Swiatek ha revalidado su título de campeona de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada y único sobre tierra batida, después de vencer este sábado en la final a la italiana Jasmine Paolini (6-2, 6-1), un resultado que le permite levantar su cuarto trofeo del 'grande' parisino, tercer consecutivo. De esta manera, Swiatek, de 23 años, se convierte en la tenista femenina más joven en conquistar cuatro títulos de Roland Garros (2020, 2022, 2023 y 2024) en la modalidad individual y suma su quinto 'Grand Slam', junto al US Open de 2022, y el trofeo número 22 de su carrera en el circuito WTA. En el encuentro definitivo en la Philippe Chatrier, la joven polaca se vio sorprendida a las primeras de cambio cuando la transalpina rompió el segundo de los servicios de la número uno del mundo para tomar la iniciativa (1-2). Lejos de perder la calma, Swiatek ganó diez juegos consecutivos entre el primer y el segundo set para encarrilar el duelo; así, cerró 6-2 el primero y, con dos quiebres, puso el 5-0 de salida en el segundo, frustrando por completa a una hasta entonces competente Paolini. La italiana cortó la sangría con el 5-1, pero Swiatek no estaba dispuesta a dejar escapar su oportunidad. En su primera bola de partido, confirmó su victoria en la arcilla parisina después de una hora y ocho minutos de lucha. Además, la número uno del mundo es también la primera tenista en lograr tres títulos seguidos de un mismo 'Grand Slam' desde que lo consiguiera la estadounidense Serena Williams en el US Open (2012, 2013 y 2014).

Compartir nota: Guardar Nuevo