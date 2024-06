Zelenski avisa desde el Parlamento francés que "Europa ya no es un continente de paz"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha advertido desde la tribuna de la Asamblea Nacional francesa que "Europa, lamentablemente, ya no es un continente de paz" y ha reivindicado Ucrania como garante de la estabilidad de todo el continente, enfatizando que "Putin no puede ganar". Zelenski ha viajado a Francia con motivo de los actos por el aniversario del desembarco de Normandía, una efeméride que ha querido aprovechar para equiparar la lucha librada hace ocho décadas contra los nazis con los actuales combates contra Rusia, tras la invasión militar iniciada en febrero de 2022. "Sin la victoria contra los nazis, no existirían las naciones libres", ha subrayado el mandatario ucraniano, que ha llamado a potenciar la unidad para hacer frente a desafíos comunes. Ochenta años después, cree que es momento de ganar otra "batalla", en esta ocasión en Ucrania. Zelenski, que ha descrito la inminente conferencia de paz que acogerá Suiza como "el día D" de Ucrania, ha alegado que en su país "está la llave de la seguridad de toda Europa" y ha llamado a no dejar "una zona gris" en la frontera oriental de la OTAN, toda vez que Rusia puede convertirse en "un imperio colonial en busca constante de nuevos territorios". El presidente, que coincide en Francia con otros socios clave como su homólogo estadounidense, Joe Biden, ha deslizado de nuevo un llamamiento para recibir más ayuda, ya que entiende que "para la paz, hay que hacer más". Acto seguido ha matizado que en ningún caso se trata de "un reproche". De hecho, también ha aprovechado su discurso para agradecer el apoyo recibido por parte de Francia. "Quiero aros las gracias a todos por no haber dudado a la hora de apostar por la humanidad", ha dicho ante los diputados galos, puestos en pie para recibir entre aplausos al presidente ucraniano.

