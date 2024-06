Wilders celebra el "gran avance" de su partido en las europeas, pese al aparente triunfo del centro-izquierda

Las elecciones europeas en Países Bajos han concluido con la aparente victoria de los partidos de centro-izquierda, con una visión marcadamente europeísta, en detrimento de las formaciones llamadas a conformar el futuro Gobierno de coalición, si bien el ultraderechista Geert Wilders ha destacado que su Partido de la Libertad (PVV) ha logrado un "gran avance" con respecto a los comicios de 2019. Los sondeos a pie de urna publicados el jueves al cierre de los colegios electorales conceden ocho de los 31 escaños en juego a la alianza entre el Partido Laborista e Izquierda Verde. El socialdemócrata Frans Timmermans, antiguo comisario europeo, ha celebrado en redes sociales este aparente buen resultado, que no se confirmará hasta el domingo por la noche tras la finalización de la votación en todos los Estados miembro. El PVV de Wilders, por su parte, habría logrado siete eurodiputados, pese a que en la legislatura saliente no contaba con ninguno. El dirigente ultraderechista ha agradecido este viernes a los votantes que han permitido "el mejor resultado y el mayor avance logrado nunca en las elecciones europeas". Asimismo, ha aprovechado para reivindicar "orgulloso" la victoria electoral de 2023, gracias a la cual el PVV se unirá "pronto" al Gobierno. No será con Wilders como primer ministro, ya que para sortear los recelos que despierta su figura la coalición en ciernes optará por un antiguo jefe de los servicios de Inteligencia, Dick Schoof. Si se cumplen estos sondeos a pie de urna, publicados por la televisión pública, Wilders quedará lejos de los 18 escaños que llegó a concederle una encuesta reciente. Según la cadena NOS, casi seis de cada diez simpatizantes de los partidos que conformarán el nuevo Gobierno optaron el jueves por la abstención. La votación de Países Bajos supuso el inicio de cuatro días de elecciones en un total de 27 países y, entre los pronósticos para estos próximos días, figura el aparente auge de partidos ultraderechistas como el de Wilders en varios países. El dirigente neerlandés, que ha aparcado sus llamamientos a sacar a Países Bajos de la UE, ha llamado a tejer nuevas alianzas en la Eurocámara.

Compartir nota: Guardar Nuevo