La infanta Elena vuelve a la agenda Real por todo lo alto con un look que es pura alegría

Después de una larga temporada sin formar parte de la agenda institucional, la infanta Elena ha vuelto a demostrar su compromiso con la Corona y con su hermano el Rey Felipe VI presidiendo de nuevo un acto oficial de la Casa Real, la entrega de premios de la XXXIII edición del 'Concurso de Pintura Infantil y Juvenil para Centros Escolares de Patrimonio Nacional', en la Galería de las Colecciones Reales. Un evento en el que, más sonriente que nunca y mostrando su faceta más cercana con los más pequeños, la hija del Rey Juan Carlos deslumbró con su look, destacando una vez más por su elegancia con un alegre y llamativo diseño con el que ha acaparado todas las miradas. Un vestido de seda con estampado multicolor de formas geométricas en tonos verdes, azules, mostaza, burdeos o crema, de corte midi, cuello redondo y bajo ligeramente evasé con el que ha dado una inesperada lección de estilo al estar acostumbrados a verla con outfits más casuales e informales en su día a día. Si ya de por sí el vestido era sencillamente ideal, doña Elena le ha dado un plus de elegancia al combinarlo con una blazer en color beige, bolso con cadena dorada y salones de piel a juego. Además, a destacar su peinado, ya que prescindiendo de sus inseparables sombreros -un complemento que nunca falta en sus apariciones públicas- ha escogido un sofisticado semirecogido con ondas de lo más juveniles. Este no será el único evento en el que podamos ver a la cuñada de la Reina Letizia en los próximos días, ya que este domingo presidirá la tradicional corrida de la Beneficencia en la plaza de toros de Las Ventas, demostrando una vez más su pasión por la Fiesta Nacional y su apoyo incondicional al mundo taurino.

