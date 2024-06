Google trabaja para agregar soporte UWB a la red 'Encontrar mi dispositivo' para ofrecer ubicaciones más precisas

Google está trabajando en una nueva opción para la red 'Encontrar mi dispositivo' con la que agregará soporte para la tecnología de banda ultra ancha (UWB), de manera que los dispositivos puedan ofrecer información sobre su ubicación de forma precisa. La red 'Encontrar mi dispositivo' es un servicio desarrollado para Android que ayuda a los usuarios a encontrar un dispositivo vinculado de manera remota en caso de extravío o robo, ya sea un 'smartphone' o un accesorio de seguimiento Bluetooth de terceros. Esta tecnología ha sido actualizada recientemente para poder localizar un teléfono o tableta Android, incluso si estos dispositivos no cuentan con conexión a Internet. Así, utiliza la conectividad Bluetooth para obtener una comunicación entre dispositivos y facilitar la ubicación. Ahora, de cara a mejorar la información que ofrece la red 'Encontrar mi dispositivo', Google está trabajando en la implementación de soporte de banda ultra ancha, una tecnología con la que permitirá llevar a cabo un seguimiento de la ubicación con alta precisión. Así lo ha podido comprobar Android Authority tras analizar el código de la APK (Android Application Package) de la última actualización de 'Encontrar mi dispositivo' (versión v3.1.078-1), donde han encontrado líneas de código que hacen referencia al uso de conectividad UWB, así como menciones de bibliotecas UWBAdapter. Esta tecnología ya la utilizan otras compañías, como es el caso de Apple con su red 'Encontrar' y los rastreadores AirTag. También se incluye en otros dispositivos Android, como es el caso de los 'smartphones' Samsung Galaxy y los rastreadores SmartTag 2, además de los teléfonos Pixel (a partir del modelo Pixel 6). De esta manera, al integrarse en la red 'Encontrar mi dispositivo' de Google, todos los equipos con sistema operativo Android podrán hacer uso de la tecnología UWB y facilitar una ubicación más precisa que la que ofrece la conectividad Bluetooth actualmente. Es decir, a la hora de buscar un dispositivo o un accesorio de seguimiento, ya no solo se mostrará el área general del artículo perdido, si no que se podrá localizar su ubicación de forma exacta. Por otra parte, el medio citado también ha detectado líneas de código en las que se menciona la compatibilidad con tecnología de realidad aumentada (RA) en la aplicación 'Encontrar mi dispositivo'. En concreto, esta tecnología aparece mencionada como Servicios de Google Play para RA, también conocida como ARCore. No obstante, se desconocen las intenciones de la compañía introducir RA en la aplicación.

Compartir nota: Guardar Nuevo