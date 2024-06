Ester Expósito juega al despiste con su relación con Miguel Bernardeau: "Hay luz en mis ojos"

Inmersa en rumores de relación con Miguel Bernardeau tras haber sido vistos en actitud cariñosa en un bar de Madrid hace varias semanas, Ester Expósito se ha convertido en la gran estrella del desfile con el que Desigual ha presentado en Barcelona su colección Primavera-Verano 2025, 'Reflections'. Espectacular con un ajustado diseño de estampado floral con escote palabra de honor de la firma catalana, la protagonista de 'Élite' compartió front-row con la hija de Michael Jackson, Paris Jackson y con su compañera y amiga Greta Fernández -con la que también se rumoreó que el hijo de Ana Duato había tenido algo tras su ruptura con Aitana- con la que derrochó risas y confidencias durante el desfile con el que la marca de moda ha celebrado por todo lo alto su 40º aniversario. Derrochando simpatía y encantada con que un reportero la haya llamado 'la Mónica Bellucci española' -"¡Qué halago! A mí me encanta Mónica Bellucci o sea que es un halago" ha exclamado- Ester se ha pronunciado por fin sobre los rumores de romance con Miguel Bernardeau; aunque fiel a su discreción ha jugado al despiste y no ha confirmado ni desmentido si ha comenzado una relación con el actor tras su ruptura hace varios meses con Nico Furtado. "¿Yo cuándo os he contestado a estas cosas? No os voy a contestar, pero yo estoy muy bien, muy contenta" ha confesado, reconociendo que tiene "el corazón muy contento" y que "en mis ojos hay luz". "Yo vivo enamorada de la vida gracias" ha zanjado, dejando en el aire si tiene algo más que una amistad con el protagonista de 'El Zorro' o no.

