¡Arranca la cuenta atrás para la final de 'Supervivientes'! Adiós a una de las favoritas y lágrimas en las nominaciones!

En plena cuenta atrás para el final de 'Supervivientes 2024' este jueves hemos vivido una gala repleta de emoción, sorpresas, lágrimas y, sobre todo, nervios por parte de los concursantes, conscientes de que cada vez queda menos para conocer el nombre del ganador de una de las ediciones más emocionantes y polémicas de los últimos años. Y a pesar de llevar más de 3 meses pasando penurias y viviendo en una situación extrema, nadie quiere renunciar esta recta final y están dispuestos a dar lo mejor de sí y las (pocas) fuerzas que les quedan para llevarse el ansiado maletín de 200.000 euros. AURAH, EXPULSADA TRAS LEER LA ROMÁNTICA CARTA DE JESÉ La noche comenzaba con la expulsión. Después de que Arkano se salvase este martes, la cosa estaba entre Marieta, Pedro García-Aguado y Aurah Ruiz. El exjugador de waterpolo recibía una vez más el apoyo de la audiencia, que en esta ocasión sentenciaba a la influencer canaria, que ha dicho adiós al concurso tras una de sus semanas más complicadas. A pesar de la foraleza que ha mostrado durante los 90 días que llevan en Honduras, Aurah no podía evitar derrumbarse este martes, sobrepasada tras tanto tiempo alejada de su pareja, Jesé, y de su hijo Nyah. Otro de los motivos de su bajón es que decidió comerse una hamburguesa en lugar de leer una carta que le había escrito su marido. "Pensándolo friamente, la carta podría haberla leído cada día que me quede en Honduras y me hubiese dado mucha vitamina, pero la hamburguesa ya se fue de mi cuerpo y vuelvo a tener hambre" se lamentaba con Jorge Javier. Antes de ser expulsada la organización le daba un último premio, la posibilidad de leer la carta del futbolista. Algo que emocionadísima hacía en voz alta: "Todos los días sin ti se me hacen difíciles y más que nunca valoro que no me regañes por cualquier cosa. Te extraño a todas horas, no paro de pensar en ti y estoy deseando que llegue ya el momento de besarte y abrazarte mucho. Eres una mujerona, una guerrera, mi campeona. Estoy orgulloso de tener una mujer como tú a mi lado y haberme casado contigo. Estoy muy feliz del pedazo de concurso que estás haciendo" le decía, contándole que su hijo pregunta todos los días por ella y que tanto el pequeño como él "te amamos con locura". Una preciosa declaración de amor que el jugador de fútbol ha terminado recordando a su mujer "que eres mi mundo. Pase lo que pase para ya ganaste". Y quizás las palabras de Jesé han sido un chute de fuerzas para que Aurah se tomase la expulsión con deportividad y dijese adiós al concurso y a Honduras con una gran sonrisa. "Estoy muy feliz, para mí ya he ganado, quiero dar las gracias a todo el equipo y por darme la oportunidad de estar aquí. A mis compañeros les quiero mucho, a unos más que a otros, que sigan luchando. Me voy con una sonrisa increíble", confesaba, asegurando que se va "plena" y muy feliz ESTRATEGIA Y LÁGRIMAS EN LAS NOMINACIONES Tras una prueba complicadísima en la que una vez más los supervivientes lo han dado todo, Gorka y Blanca Manchón -que está aprovechando al máximo esta tercera vida que le ha dado la organización tras ser expulsada por la audiencia en dos ocasiones- se convertían en líderes e inmunes de la semana. En las nominaciones, pocas sorpresas. Los chicos, Pedro García-Aguado, Rubén Torres y Arkano daban su voto a Miri Pérez-Cabrero por estratega y poco auténtica. Y ellas, es decir, la propia Miri y Marieta, nominaban a Torres, por lo que los nominados del grupo eran la influencer y el bombero. Gorka, como líder, metía en la palestra a Marieta y Blanca, por su parte, a Arkano, 'salvando' así a Pedro que, emocionadísimo por haberse salvado esa misma noche de la expulsión y afrontar tranquilo esta nueva semana, rompía a llorar. LA EXPULSIÓN, ¡EL DOMINGO! ARRANCA LA RECTA FINAL Una expulsión que Jorge Javier ha anunciado que no tendrá lugar el próximo jueves como cabía esperar, sino este domingo, cuando Miri, Marieta, Arkano o Torres digan adiós a la aventura. "La final de 'Supervivientes 2024' está muy cerca, tan cerca que la próxima expulsión tendrá lugar este domingo, en 'Conexión Honduras'. Ellos ni lo saben ni se lo esperan, ¡arranca la cuenta atrás!" ha revelado.

