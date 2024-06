Álvaro Muñoz Escassi confirma que no hay ruptura con María José Suárez

Los rumores de crisis entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi han vuelto a azotar el panorama nacional y en esta ocasión hay algo de cierto: los dos tortolitos han estado más distanciados que en los últimos meses porque "necesitaba pasar más tiempo con mi hijo", comentaba la modelo a la revista ¡HOLA! María José desvelaba a la publicación que el ritmo de trabajo y de viajes que tiene le dificulta pasar más tiempo con su hijo y aunque "Álvaro adora a Elías, lo quiere mucho, cuando me cuenta los planes que tenemos siento que a veces se olvida de que tengo un niño con el que necesito pasar más tiempo". Tras estas declaraciones, el jinete se ha dejado ver en la plaza de toros de Las Ventas y ha asegurado ante las cámaras de Europa Press que se encuentra "muy bien" a pesar de estos rumores y cuando es preguntado por una posible ruptura, expresa su indiferencia: "Nah". Álvaro ha jugado al doble lenguaje y ha explicado que rumores sí que hay, pero que nada de lo que se está diciendo es cierto: "¿Los rumores? los rumores son ciertos, es verdad que hay rumores, pero no es cierto". De esta manera parece que solo existe un distanciamiento entre ellos, pero no una ruptura sentimental.

Compartir nota: Guardar Nuevo