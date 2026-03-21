Eusebio Cáceres: "En competición siempre tengo esa ambición de no tener límites, de que soy capaz de todo"

Eusebio Cáceres reconoce que la confianza es un factor determinante para obtener buenos resultados en el salto de longitud. “Cuando tú has hecho el entrenamiento y has hecho el trabajo bien, en la competición solo tienes que soltar toda tu pasión por el deporte. Tienes que trabajar los aspectos técnicos y pulirlos para que cuando vayas a la competición te salgan solos”, expuso el atleta. Con esta mentalidad, Cáceres se prepara para participar en el Campeonato del Mundo de Pista Cubierta en Torun, Polonia, en una de las ediciones más exigentes de la disciplina, según publicó Europa Press.

El saltador español llega a la cita tras haberse proclamado campeón de España en Pista Cubierta en Valencia, donde registró una marca de 8,19 metros. Sin embargo, hacia Europa Press explicó que acude al Mundial “como un novato”, luego de resolver problemas técnicos relacionados con una lesión de espalda que le impidió rendir al máximo nivel en meses anteriores. Cáceres detalló que esta lesión le obligó a modificar su postura de manera drástica, lo que implicó un proceso de readaptación durante el último mes, y reconoció que todavía es temprano para saber si la adaptación técnica le permitirá conseguir saltos de calidad durante el campeonato.

El propio atleta admitió que la competencia en Polonia será especialmente difícil. Indicó que la medalla de oro probablemente superará los 8,50 metros debido a la presencia de rivales muy fuertes, como el griego Miltiadis Tentoglu. Ante este panorama, consideró que incluso la pelea por otras medallas podría requerir saltos de más de 8,40 metros. “Siempre he pensado más en lo que soy capaz de saltar. Creo que soy capaz de saltar por encima de lo que hice en Valencia, es difícil pero soy capaz”, manifestó a Europa Press.

Más allá de los pronósticos, Cáceres remarca la importancia de mantener una mentalidad ambiciosa. Insistió en que no compite para observar o participar de manera testimonial, sino que su objetivo es alcanzar la final y rendir por encima de sus límites percibidos. “En competición siempre tengo esa ambición de no tener límites, de que soy capaz de todo”, declaró el atleta. Según reportó Europa Press, Cáceres enfatiza que siempre busca superar sus propias marcas y no se queda contemplando actuaciones pasadas que le dejaron fuera de medallas, como sucedió en varias competiciones con cuartos puestos.

En cuanto a su enfoque ante la adversidad, Cáceres explicó que nunca ha dado vueltas a resultados negativos, sino que ha usado esas experiencias para reforzar su labor y continuar progresando. “He tenido esa suerte de nunca darle muchas vueltas a las cosas. He pensado que si han acabado por delante de mí es porque han sido mejores y si yo quería esos puestos tenía que haber saltado más y haberlo hecho mejor”, afirmó. El saltador considera que estos aprendizajes forman parte del proceso necesario para evolucionar como atleta.

Cáceres, originario de Onil, expuso que disfruta profundamente del momento de la competición frente a los mejores. Resaltó que la sensación de medirse con los líderes de la disciplina es el motor principal que lo impulsa a mejorar. “El momento de la competición, de estar contra los mejores, es lo que me hace a mí despertar y sacar todo lo que tengo. Es una sensación que me encanta y que disfruto muchísimo”, apuntó para Europa Press. Esta actitud ha sido clave en su larga trayectoria internacional, que inició en 2007.

El atleta también habló sobre su resiliencia a lo largo de los años y sobre cómo mantiene la motivación. Aunque admite que la nueva técnica, necesaria debido a sus problemas en la espalda, le exige un esfuerzo adicional respecto a otros competidores que llegan con la técnica más asentada, considera que, al lograr ejecutar el salto correctamente, recupera las sensaciones de etapas anteriores en su carrera deportiva. “Me cuesta, pero en el momento en que lo consigo, me salen esos saltos fáciles, los que hacía hace 15 años”, relató Báceres.

Cáceres no mostró preferencias ni rituales particulares antes de competir y subrayó que la pasión y el amor por el deporte son las razones principales de su persistencia. Manifestó que “ha aguantado tanto tiempo porque le gusta mucho la competición y luchar con los demás”. Además, el atleta no descarta continuar compitiendo durante varios años más, pues se siente en plena forma. “Me encuentro como si tuviera 20 años, por lo que no diría que no, para nada”, sostuvo, dejando abierta la puerta a seguir su carrera hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En la recta final de la entrevista concedida a Europa Press, Eusebio Cáceres expresó gratitud hacia todas las personas que le han apoyado durante su carrera. Agradeció especialmente el afecto recibido por parte del público y subrayó la responsabilidad que siente para responder a ese respaldo con un rendimiento destacado en el Mundial. “Llevo mucho tiempo y es curioso que todavía haya tanta gente que quisiera que saltara. Agradecérselo e intentar que ese apoyo que me ha durado tanto tiempo, darle algo más de valor tratando de hacer un buen resultado”, puntualizó el deportista.