Puertorriqueño Meléndez trabaja sus debilidades para ayudar a los Capitanes en la G League

México, 21 mar (EFE).- El alero puertorriqueño RJ Meléndez aseguró hoy que mejorar su efectividad en los disparos de larga distancia y luchar más en los rebotes son dos de sus prioridades para ayudar a los Capitanes CDMX en los 'play off' de la G League.

"Yo siento que debería mejorar mi por ciento en los triples, ser más agresivo en los rebotes y seguir haciendo el trabajo en la defensa; eso me ayudaría mucho a mí y al equipo", señaló a Efe el jugador, al hablar de sus debilidades.

Meléndez, de 23 años, es una de las figuras principales del cuadro de la capital mexicana que, dirigido por el entrenador brasileño Vitor Galvani, tiene asegurado por primera vez un puesto en la postemporada de la liga sucursal de la NBA.

El jugador, integrante de la selección de su país, aceptó que el ambiente en los Capitanes es de armonía y eso se ha unido al buen rendimiento en la duela y a la disposición de hacer ajustes cuando las cosas no funcionen.

"Para los 'play off' debemos mantenernos consistentes en nuestro trabajo, seguir el patrón de juego del 'coach' y preparado para los ajustes; el equipo está muy unido y eso ha hecho la diferencia", comentó.

Meléndez acepta que en la G League los jugadores están a un paso de la NBA y juegan ilusionados con esa posibilidad; sin embargo, en Capitanes, la idea ha sido entrenarse al equipo sin distracciones.

"En cualquier momento cualquiera de nosotros podría hacer llamado; eso lo tenemos en cuenta, pero mientras tanto estamos concentrados en el trabajo con camisa de los Capitanes. Jugamos para una ciudad, para un país entero y mostramos orgullo por eso todos los días", dijo.

El caribeño se ha adaptado bien a México. A él y a sus compañeros le sigue resultando exigente la elevada altitud de la capital mexicana sobre el nivel del mar, 2.240 metros sobre el nivel mar, pero es una ventaja porque a los rivales les pega más.

"La altura quita mucho oxígeno; te cansas rápido, pero a la vez eso lo tenemos como un plus", aceptó.

Miembro del equipo nacional de Puerto Rico, Meléndez, cree que su país sigue siendo una potencia, aunque no como hace unas décadas cuando brillaban en la selección liderada por José 'Piculín' Ortiz.

"Yo siento que comparado con aquellos jugadores, el baloncesto de Puerto Rico no es el mismo; antes había más desarrollo. Hoy hay calidad, niños con hambre de llegar lejos, pero se pierde mucho talento", reconoció.

Aunque era un defensor del campo corto en los partidos infantiles de béisbol, Meléndez terminó en el baloncesto y asegura que, a pesar de la presión inevitable en el profesionalismo, puede disfrutar el juego como cuando empezaba.

"Me gustó más el baloncesto que la pelota porque yo era un niño energético y necesitaba estar corriendo para arriba y para abajo. Lo sigo disfrutando, aunque de manera diferente", concluyó.EFE

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