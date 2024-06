Una 'jugadita' de Elon Musk y otros clics tecnológicos en América

Luis Alejandro Amaya E.

Bogotá, 6 jun (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. “No hay chips inteligentes para ti, Tesla”

Eso parece estarle diciendo Elon Musk a su compañía de autos eléctricos luego de admitir una información de CNBC según la cual desvió procesadores de Nvidia para aplicaciones de inteligencia artificial (IA) que iban a llegar a Tesla hacia la red social X y xAI.

"Tesla no podía utilizar los chips de Nvidia así que habrían sido almacenados. La extensión sur de Giga Texas está casi terminada. Contendrá 50.000 H100 (chips) para entrenar a FSD (Full Self Driving, el sistema de ayuda a la conducción de Tesla)". Así lo dijo Musk en su cuenta de X.

Según correos a los que tuvo acceso CNBC, Nvidia apunta a que Musk, CEO de Tesla, "exageró" los planes del fabricante de automóviles para adquirir los procesadores avanzados.

Parece que pidió chips de más para Tesla... que no iban a ir a Tesla. Hmmmmm.

La relación entre Musk y otros accionistas de Tesla nunca ha sido muy buena y puede que este nuevo capítulo la tense aún más. Ya veremos.

2. Milei, de lleno con la IA

El viaje de la semana pasada del presidente argentino, Javier Milei, a Silicon Valley, no fue solamente para tomarse fotitos pulgares arriba con los 'popes' de la industria digital.

En un muy espontáneo encuentro con periodistas en la Casa Rosada, Milei soltó que en la reunión con los de Google, los de Sundar Pichai le dijeron que tenían un módulo basado en IA para “hacer una reforma del Estado (...) así es que vamos a estar avanzando en eso".

Puede que Google tenga teorizadas esa clase de aplicaciones para la IA y el enfoque libertario del Gobierno de Milei le dé una proyección más realista.

Pero, por lo pronto, Milei tendrá que lidiar con problemas del mundo real, como 'blindar' a su ministra de capital humano, Sandra Pettovello, ante un escándalo de corrupción en la entrega de alimentos a comedores públicos.

O la inflación, que sigue por las nubes, pero no las digitales.

A ver cómo Milei compagina la IA con la realidad.

3. Una IA opaca

Pareciera que en el mundo de la IA todo es bello y de colores, como en 'My Little Pony' ('Mi Pequeño Pony' en América Latina). Pero...

Un grupo de empleados y extrabajadores de empresas como OpenAI, Google DeepMind y Anthropic están denunciando la opacidad de las compañías sobre los posibles riesgos de la IA al aprovecharse de la falta de un reglamento internacional.

¿Se acuerdan de la carta que en 2023 firmaron algunos expertos con respecto a este mismo tópico de la IA? Bueeeeeeeeeeeeeeno.

Este nuevo puñado de preocupados asegura que “las empresas de IA poseen sustancial información no pública sobre las capacidades y limitaciones de sus sistemas, la idoneidad de sus medidas de protección y los niveles de riesgo de diferentes tipos de daños. Sin embargo, actualmente sólo tienen vagas obligaciones de compartir parte de esta información con los gobiernos, y ninguna con la sociedad civil".

Para ellos, los riesgos de esta opacidad van "desde un mayor afianzamiento de las desigualdades existentes, pasando por la manipulación y la desinformación, hasta la pérdida de control de los sistemas autónomos de IA". Hola, Skynet.

Casi lo mismo que decía la carta de 2023.

¡Cuidado! Puede que con la IA que con la IA tengamos que ir con freno de mano.

Volviendo un poco al mundo 'Pequeño Pony' de la IA, tenemos que Microsoft destacó el potencial de su laboratorio de co-innovación en Uruguay como "base" para muchos otros que instalarán en el mundo por haber tenido uno de los lanzamientos "más exitosos".

El vicepresidente ejecutivo de Desarrollo Comercial de Microsoft, Cristopher Young, y el líder global de Microsoft AI Co-Innovation Labs, Jun Yamasaki, estuvieron en el evento 'Welcome to the CO/LAB ERA' en el auditorio del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) en Montevideo, y así lo dijeron.

“Ustedes van a sentar las bases de otros que van a surgir en diversas partes del mundo para impulsar el trabajo conjunto de coinnovación alrededor de la IA generativa con diferentes casos de uso", subrayó Young.

Uruguay, siempre a la vanguardia digital.

¡Nada de 'paisito' por aquí!

Y en otro capítulo de la IA 'rara', tenemos que OpenAI advirtió que había identificado campañas de Rusia, China, Irán e Israel que utilizaban su ChatGPT para influir en el discurso político y ejecutar propaganda encubierta.

Y, ¿cuáles serían los objetivos? Ucrania, Moldavia, los Estados bálticos y Estados Unidos a través de mensajes distribuidos vía Telegram.

Así lo dijo Ben Nimmo, investigador principal del equipo de OpenAI, quien añadió que "en los últimos tres meses, hemos desmantelado cinco IO (influencias encubiertas) que utilizaban nuestros modelos para respaldar actividades engañosas en Internet".

Como dijimos antes, de a poco le estamos viendo la cara oscura a la IA.

¡Nos estamos acercando al mundo de 'Back to the Future II! ¡Contemplen los taxis voladores!

Ya la fabricante de taxis eléctricos aéreos Archer Air recibió la autorización de las autoridades estadounidenses para operar aeronaves para esta clase de servicio.

Archer Air, con sede en Santa Clara (California, EE.UU.), desarrolló un vehículo de despegue vertical denominado Midnight, que aún tiene que ser certificado por la FAA.

La empresa también ya tiene modelos de transporte tipo aerotaxi en Corea del Sur e India.

Ahora sí se podrá llegar a cualquier parte literalmente volando.

Pero, ché: en el sur nos estamos #$%&* de frío. Entonces también invierno a puro Xbox porque llegan seis nuevos super titulazos a la plataforma de Xbox Game Pass.

Según SomosXbox.com, 'Octopath Traveler' y 'Octopath Traveler II', de Square Enix; 'Depersonalization', de MeowNature; 'Isonzo', de BlackMill Games; 'The Callisto Protocol', de Krafton, y 'Still Wakes the Deep', de The Chinese Room, estarán haciendo su arribo durante el mes.

¡A jugar! EFE

