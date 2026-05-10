Huracán elimina a Boca en la Bombonera en estelar noche del portero Galíndez

Buenos Aires, 9 may (EFE).- Huracán dio este sábado un gran golpe en los octavos de final del torneo Apertura argentino al eliminar a Boca Juniors en la Bombonera con una victoria por 2-3 de la que el portero Hernán Galíndez fue el gran protagonista.

El ‘Globo’ se impuso con dos tantos del paraguayo Óscar Romero y el restante de Leonardo Gil, mientras que para Boca anotaron los ingresados, también paraguayos, Milton Giménez y Ángel Romero.

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Óscar y Ángel Romero son hermanos gemelos.

Huracán, que terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Erik Ramírez y Fabio Pereyra, logró un gran triunfo como visitante y selló su pasaporte a cuartos de final.

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Y lo consiguió en gran parte por la noche inspirada de Galíndez, argentino nacionalizado ecuatoriano y portero de la Tricolor, quien tuvo seis intervenciones magistrales que evitaron la caída de su valla.

De esta manera, el Boca de Claudio Úbeda suma la tercera derrota en sus últimas cuatro presentaciones, dos de ellas por idéntico marcador de 1-0 como visitante en la Copa Libertadores ante Cruzeiro en Belo Horizonte y frente a Barcelona en Guayaquil.

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Tras esta temprana eliminación, al ‘Xeneize’ le queda en este semestre asegurar su clasificación a octavos de final de la Libertadores en las últimas dos fechas de la fase de grupos y superar los dieciseisavos de final de la Copa Argentina en el cruce ante Sarmiento de Junín.

En otro duelo de este sábado, por una nueva edición del clásico cordobés, Belgrano se impuso como visitante por 0-1 ante Talleres con gol de Francisco González Metilli y también dio el golpe ante un estadio Mario Alberto Kempes completo con simpatizantes de la ’T’.

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Este domingo se completarán los octavos de final del Apertura y entre martes y miércoles se definirán las series de cuartos para llegar a la semifinales el próximo fin de semana. EFE