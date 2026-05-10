Sanidad critica el rechazo de Clavijo al fondeo del Hondius: "Boicotea una operación de importancia mundial"

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha afeado al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, su negativa al fondeo en Tenerife del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y le ha acusado de estar "haciendo política para boicotear una operación de importancia mundial".

"Esa idea que ha tenido de un ratón infectado saltando de un barco para nadar 200 metros y escalar el muelle para colonizar Tenerife no es un riesgo", ha explicado Padilla en directo en La Sexta Xplica, antes de insistir en que los sanitarios marítimos avalan que las personas a bordo del MV Hondius "están asintomáticas" y que "no hay roedores en el bote, que es nuevo".

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Asimismo, el secretario de Estado ha aclarado que el roedor del hantavirus "es de montaña, no de mar" y ha destacado que "cada año haya 500 cruceros para Argentina y Chile y nunca ha habido un brote en Europa".

Así las cosas, Padilla ha insistido en que el riesgo sanitario del MV Hondius es "remoto" y ha defendido el operativo desplegado en torno al fondeo del buque en Tenerife, subrayando que los tiempos de actuación responden a los protocolos fijados en el marco del mecanismo europeo de protección civil, en una operación que implica a 23 países y que se está desarrollando "en un tiempo récord".

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Las palabras del secretario de Estado de Sanidad responden a unas declaraciones efectuadas apenas unos minutos antes por el presidente canario, quien ha asegurado que no autorizará el fondeo del crucero MV Hondius en Tenerife para "no ser cómplice de algo que pone en peligro la seguridad sanitaria" de las islas.

Clavijo ha lamentado "la falta de diálogo" con el Ejecutivo nacional, así como "la falta de entrega de los informes y de explicaciones lógicas" sobre el estado de salud de los pasajeros del crucero, a los que ha trasladado "todo su apoyo".

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En la misma línea, el presidente insular ha apuntado que no cuenta con garantías que certifiquen el "riesgo cero" de la operación y ha aclarado que su Ejecutivo se está guiando por los criterios de las autoridades autonómicas, "que aconsejan que el buque esté el menor tiempo posible" en aguas canarias.