La Autoridad Palestina condena la "provocadora" Marcha de la Bandera en Jerusalén

La Autoridad Palestina ha mostrado este miércoles su "enérgica condena" a la "provocadora" Marcha de la Bandera, por la que cientos de judíos han entrado en la Explanada de las Mezquitas en un polémico evento en el que una multitud de radicales israelíes se ha concentrado en la Puerta de Damasco, uno de los accesos que da entrada a la Ciudad Vieja de Jerusalén, y que se ha saldado con 18 detenciones. En ese sentido, ha criticado al Gobierno israelí de permitir el acto, en el que se han cantado consignas como "muerte a los árabes" y en el que se ha llegado a agredir a periodistas, y en el que han participado numerosos políticos israelíes, destacando el ministro de Seguridad, el ultraderechista Itamar Ben Gvir. "(La Autoridad Palestina) confirma que la organización anual de esta marcha es una prueba concluyente de que Jerusalén está ocupada y no unificada, y que es parte integrante de la tierra palestina", reza un comunicado del Ministerio de Exteriores palestino publicado en su cuenta de la red social X. Asimismo, ha asegurado que este tipo de acciones "atentan" tanto contra los ciudadanos de la ciudad como contra las "santidades" del cristianismo y del islam. A las condenas se ha sumado Arabia Saudí, que ha cargado contra las autoridades israelíes por permitir este tipo de actos en lo que supone una "clara violación" de las resoluciones internacionales. "El Ministerio de Exteriores (saudí) expresa la condena del Reino por el asalto a la mezquita de Al Aqsa en Jerusalén por parte de varios funcionarios del Gobierno israelí, miembros de la Knesset y colonos extremistas", ha indicado en su cuenta de X. De igual forma se ha pronunciado la Liga Árabe, que ha condenado la participación de "4.345 colonos en el proceso de asalto a la bendita mezquita de Al Aqsa" en un comunicado. La Policía de Israel ha detenido este miércoles a 18 personas en el marco de los disturbios que han estallado durante la Marcha de la Bandera, entre ellas cinco que han sido arrestadas por agredir a periodistas en la Ciudad Vieja de Jerusalén. En concreto, los 18 han sido arrestados por ser sospechosos de delitos violentos, agresiones, amenazas y alteración del orden público. El 'statu quo' de la Explanada de las Mezquitas impide a los judíos rezar en el lugar y autoriza únicamente su visita en horarios predeterminados. También establece que deben recorrerlo en una ruta fijada, acompañados por policías que vigilan que los fieles no recen o que introduzcan banderas israelíes u objetos religiosos. La marcha es organizada por organizaciones ultraderechistas y religiosas para conmemorar la "unificación" de Jerusalén y la toma de la Ciudad Vieja, incluida la Explanada de las Mezquitas --conocida por los judíos como Monte del Templo-- durante la Guerra de los Seis Días en 1967, un hecho no reconocido internacionalmente.

