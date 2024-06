Las emisiones de GEI por habitante en España descienden casi un 30% en 15 años, según el INE

Las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) por habitante en España han descendido un 29,7% en los últimos 15 años y son un 21,2% inferiores a la media de la Unión Europea (UE). Sin embargo, las emisiones per cápita aumentaron en España un 2,3% con respecto a 2021, mientras que en la UE disminuyeron un 1,4%. Esta es una de las conclusiones del Panel de Indicadores Ambientales que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este miércoles 5 de junio. El informe incluye 39 indicadores sobre Cambio Climático, Economía Circular, Energía y Biodiversidad. Entre otros datos, también recoje que el Gasto Nacional en Protección Ambiental supuso el 1,84% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2022, un 5,7% más que en 2010. Paralelamente, el incremento en el mismo periodo del gasto medio europeo en protección ambiental por unidad de PIB fue del 10,0%. A juicio del estudio del INE, todo ello contrasta con la disminución en el porcentaje de impuestos ambientales en los ingresos fiscales totales que supusieron en 2022 un 20,4% menos que en 2008 en España, un descenso algo mayor que el 16,2% europeo. Por otro lado, el Panel incide en que la economía española redujo un 9,6% en 2022 el consumo de materiales por unidad de PIB y se situó en 351,4 toneladas por millón de euros. Desde 2008, acumula una disminución del 51,6%, frente al 24,9% de la media europea. Con respecto a 2008 ha bajado un 51,6%. A su vez, la serie europea también refleja una disminución en la dependencia económica de materiales, pero no tan marcada (del 2,9% y 24,9%, respectivamente). EL PORCENTAJE DE SUPERFICIE FORESTAL ALCANZA EL 38% Asimismo, el INE explica que el porcentaje de superficie forestal en España en 2021 alcanzó el 38,0%, con un incremento del 4,3% respecto a 2018. Por esta parte, también observa un crecimiento continuo en la proporción de la superficie agrícola en que se practica una agricultura ecológica, tanto en la UE como en España. Desde el año 2000, el porcentaje de esta superficie en España se ha multiplicado por 10. En la última década, el mayor año de crecimiento fue 2016 en la UE (8,1%) y 2015 en España (13,5%). De esta manera, la proporción de lugares importantes para la biodiversidad terrestre y de agua dulce que están cubiertos por las áreas protegidas alcanzó un 28,0% en 2021, un 7,7% más que en Europa. A su vez, el informe explica que en España ha descendido en un 15,2% la generacion de residuos municipales per capita respecto a 2008 (que contrasta con el descenso del 1,0% en la UE en el mismo periodo). Por su parte, el porcentaje de reciclado en residuos de envases y de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos aumentó un 13,2% y un 9,3%, respectivamente, entre 2021 y 2010, mientras que la tasa global de reciclado (excluyendo los grandes residuos minerales) se mantuvo estable, alcanzando el 50,9% en el año 2021. LA ENERGÍA RENOVABLE SE INCREMENTA EN UN 129,6% DESDE 2008 En líneas generales, la intensidad energética --o uso interior neto de energía por unidad de PIB-- alcanzó los 4,4 Terajulios (TJ) por millón de euros en 2021, con una disminución del 8,0% respecto a 2015 y del 0,2% respecto a 2020). Por tipos de energía, el informe detalla que se ha reducido la proporción de combustibles fósiles en el suministro de energía, que ha supuesto un 70,91% del total en 2022 (un 13,3% menos que en 2008), mientras que la reduccion europea en el mismo periodo fue del 9,2%. Paralelamente, la energía renovable en el mix eléctrico español se incrementó un 17,0% en 2023 y alcanzó un 52,4% del 'share'. Desde 2008, acumula un aumento del 129,6%. A nivel de los hogares, el consumo de energía per cápita se incrementó un 7,9% en 2021, aunque con respecto a 2015 ha disminuido un 4,8%. En este sentido, el flujo energético que más ha bajado en este periodo es el carbón y el combustible nuclear, un 57,6%. Sin embargo, el que mayor incremento ha registrado ha sido el gas natural, del 7,3%. Además, el Panel señala que las medidas actuales de eficiencia energética en la construcción de nuevos edificios de consumo neto casi nulo, han supuesto que la produccion dentro del sector de la construccion destinada a la eficiencia energética en dichos edificios supusiera 1.727,2 millones de euros en 2022, un 16,1% más que el año anterior.

Compartir nota: Guardar Nuevo