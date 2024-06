Ben Gvir dice que su partido boicoteará la coalición hasta que Netanyahu detalle el acuerdo de rehenes

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha anunciado que su partido, el ultraderechista Otzma Yehudit --Poder Judío--, boicoteará el trabajo de la coalición de Gobierno hasta que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrezca detalles sobre la propuesta de alto el fuego y de liberación de rehenes presentada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. "Mientras el primer ministro siga ocultando los detalles del acuerdo, Otzma Yehudit interrumpirá la coalición”, ha escrito Ben Gvir este miércoles en X. Ben Gvir y otros diputados que conforman la coalición ya han adelantado que no aceptarán un acuerdo con Hamás que implique un intercambio de rehenes a cambio de poner fin a la guerra, de la que se cumplen ya ocho meses y en la que han muerto ya bajo los ataques de Israel cerca de 36.600 personas. El pasado viernes, Biden presentó una 'hoja de ruta' propuesta por Israel con tres fases para un alto el fuego en Gaza, que incluía en la primera de ellas la retirada de las fuerzas israelíes de las zonas más pobladas del enclave, así como la liberación de algunos rehenes a cambio de excarcelar a prisioneros palestinos. Posteriormente, incluía la liberación del resto de rehenes y la salida del Ejército israelí, como paso previo a un plan de reconstrucción como tercera fase. La propuesta no fue acogida con agrado por parte de los socios de ultraderecha del Gobierno de Netanyahu que amenazaron con romper la coalición se seguía adelante. El propio Ben Gvir ya aseguró que dicha propuesta supondría "renunciar a la destrucción de Hamás" y asumir un "riesgo para la seguridad del Estado de Israel", muy lejos, insistió de la "victoria total" prometida por Netanyahu. Otro de los ministros de la ultraderecha presentes en el Gobierno, el jefe de la cartera de Finanzas, Bezalel Smotrich, del partido Sionismo Religioso, afirmó que ya le trasladó a Netanyahu no formaría parte de un gobierno si la propuesta supone poner fin a la guerra sin la destrucción de Hamás y la vuelta de los rehenes. Los 14 escaños que aportan Sionismo Religioso y Poder Judío a la coalición de gobierno surgida tras las elecciones de 2022 son claves para que Netanyahu mantenga la mayoría parlamentaria.

