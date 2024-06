Mar Flores responde a los dardos de su exmarido Carlo Costanzia lanzando besos al aire

Después de 20 años sin conceder una entrevista en nuestro país, Carlo Costanzia di Costigliole se ha sentado en el plató de '¡De Viernes!' para hablar largo y tendido del delicado momento al que se enfrentan dos de sus hijos, Pietro y Rocco, en prisión provisional en Italia por su implicación en un presunto intento de asesinato. Pero no es el único asunto sobre el que se ha pronunciado, ya que como no podía ser de otra manera ha echado la vista atrás para recordar lo durísima que fue la infancia de su primogénito, Carlo Costanzia, de la que ha 'culpabilizado' a su exmujer Mar Flores. Su relación es nula desde hace más de dos décadas, y como ha dejado claro el italiano le da exactamente igual la vida de la modelo. "Nunca he opinado de si tenía tal novio o tal marido. Es su vida, que haga lo que le dé la gana. Para mí era un tema ya cerrado porque no soy nadie para opinar sobre lo que hace la señora Mar Flores, pero vuelve para desenterrar todo lo que ha pasado y no solo me pone a parir a mí, sino encima a mis padres" ha afirmado, haciendo referencia a las declaraciones de la modelo en una conocida revista 'culpabilizándole' de la convulsa infancia de su hijo Carlo y de sus problemas de adicciones cuando era solo un niño. "Hasta los 12 años Carlo ha estado con la madre. Cuando él empieza con 7 años estaba con la madre. Cuando él llega a Italia llega en un estado complicado, difícil. Haces de todo, lo intentas, te cabreas, le echas la bronca... pero al final es muy complicado" reconocía el italiano, dejando claro que la peor etapa de su hijo comenzó cuando estaba con su madre. Declaraciones que ponen de nuevo a Mar Flores en el ojo del huracán mediático y a las que la modelo ha dado la callada por respuesta. Espectacular, ha reaparecido en la entrega de los Elle Style Awards y, sabedora de que la prensa le iba a preguntar por su exmarido, ha preferido no atender a las cámaras de Europa Press a su paso por el photocall, limitándose a lanzar besos como toda reacción a los dardos de Carlo Costanzia di Costigliole. Muy seria, la 'suegra' de Alejandra Rubio ha guardado silencio, sin revelar si pudo ver la entrevsita del italiano y cómo le ha sentado que la haya responsabilizado de todo lo que le ha pasado a su hijo Carlo. Una actitud esquiva y molesta que tan solo ha variado al abandonar la fiesta cuando le hemos preguntado por los rumores de que podría volver a estar enamorada tras su ruptura con el millonario mexicano Elías Sacal tras ser vista en Ibiza muy bien acompañada.

Compartir nota: Guardar Nuevo