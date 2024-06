Luis de la Fuente: "No veo nerviosismo entre los jugadores, veo competencia e ilusión"

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, afirmó este martes que en la concentración "hay un ambiente excepcional" y que no ve "nerviosismo" sino "competencia e ilusión" entre los jugadores por hacerse un hueco en una lista final de 26 jugadores para la Eurocopa de Alemania que sigue teniendo bastante clara como el día que anunció los convocados. "Hay un ambiente excepcional, es de un grupo unido y los nuevos se integran rapidísimamente porque los que llevan más tiempo se preocupan de ello. Tenemos un ambiente sensacional y no veo nerviosismo, veo competencia, ilusión, ganas de ser mejores y de demostrar que es lo que tiene que hacer un profesional", señaló De la Fuente en rueda de prensa previa al amistoso de este miércoles ante Andorra en Badajoz. El riojano dejó claro que todos le están "demostrando" ser "buenos profesionales" y que no hay "tensión ninguna". "Saben que es un premio muy bonito y el que esté vendrá feliz, y el que no pueda, estará también muy feliz porque los que se quedan aquí son sus amigos", añadió. El técnico reiteró que, como ya dijo el día de dar la lista, tiene "claro" sus 26 elegidos. "Pero vamos a ver cómo se desarrollan estos días y si no hay contratiempos y no sucede nada, pues seguiré creo que convencido de mi idea", apuntó. "Los jugadores no lo saben y están en su obligación, como lo están demostrando, de pensar que están dentro de ella. Es legítimo. Y eso hace que haya mucha competencia y todos estén comportándose de una manera muy profesional y trabajando", remarcó. Esta concentración está sirviendo para principalmente "recuperar al futbolista". "La forma la tienen ya y seguramente mejoren. Si les descargamos esa tensión, van a mejorar sus prestaciones", advirtió. " Lo que necesitábamos ahora eran encuentros que nos servirán para activarnos después de una semana, algunos de descanso, y que volvamos a recuperar, sin tensiones, el nivel competitivo", detalló. Y anunció "una buena noticia". "Pedri ha vuelto, le hemos visto con una ilusión, un trabajo, unas ganas de demostrar con energía, pero en cualquier caso no se está jugando nada mañana miércoles, no tiene que demostrarme nada porque le conozco perfectamente. Y lo que tenemos en nuestro plan de trabajo con Pedri y con otros compañeros es llegar bien para el día 15 o el 20", subrayó. "Veremos el tiempo que participa y lo que tiene que hacer es seguir trabajando de la misma manera que lo está haciendo hasta ahora y volver eso. Lo dije el otro día y lo reitero, que se encuentre con él, que lo está haciendo y eso es una buena noticia para nosotros, para el fútbol y para la selección", recalcó del centrocampista canario. También defendió a Álvaro Morata, que no ha atravesado su mejor momento en este tramo final de temporada, pero que para el seleccionador "es un jugador incuestionable". "Es un futbolista que nos da total y absoluta garantía, pero en cualquier caso, lo que no pretendemos durante este periodo, en el que hay que tener en cuenta que los futbolistas vienen de 10 meses de competición, muy exigente, es poner en forma a nadie", puntualizó. "Aquí de lo que se trata es de recuperar a los futbolistas, en todos los sentidos. Álvaro, como otros compañeros, necesitan a veces entrenamientos también muy personalizados y otro tipo de tratamiento, como otros compañeros. Cero dudas con él, las rachas de los futbolistas empiezan y terminan no se sabe cuándo, pero tenemos garantía de que es un jugador que mete muchos goles y estamos convencidos de que va a ser con nosotros como lo ha demostrado hasta ahora", sentenció del delantero del Atlético de Madrid. De la Fuente alabó igualmente a Jesús Navas, "un valor seguro y que parece un juvenil por su comportamiento y cómo entrena" pese a sus 39 años y advirtió que la posible inclusión de Fermín López sería "una sorpresa" para los medios y no para él. "Es un grandísimo futbolista y que podría estar porque tiene una calidad y una capacidad de crecimiento que creo que nos gusta", comentó. Finalmente, se refirió a Aymeric Laporte, que aún no se ha incorporado por la disputa de su equipo, el Al Nassr, de la Copa de Arabia, pese a que no pudo jugarla por sanción. "Era un plan que ya teníamos previsto hacía tiempo. Tenía que estar con su equipo hasta el día 31 y ha estado trabajando hasta el último momento. Iba a tener los mismos días que van a tener los jugadores del Real Madrid y no pasa nada. Lo teníamos perfectamente establecido", zanjó.

