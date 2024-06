El PP dice que no hay "cortina de humo que tape" la citación a mujer de Sánchez: "No es fango, es corrupción en Moncloa"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que "no hay cortina de humo que tape" la citación como investigada a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. "No es fango, es corrupción en Moncloa", ha aseverado, aludiendo a las reiteradas declaraciones del jefe del Ejecutivo hablando de "fango". En concreto, el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha citado a declarar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 5 de julio a las 10.00 horas en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ante esa decisión judicial, la 'número dos' del PP ha cargado contra Sánchez asegurando que "no es fango" sino "corrupción en Moncloa" y ha resaltado que España "merece un presidente digno" y él "no lo es". "No hay carta fake ni cortina de humo que tape que la mujer de Sánchez está investigada por firmar cartas de recomendación para que el Gobierno adjudique contratos a empresarios amigos", ha afirmado en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', que ha recogido Europa Press. Por su parte, la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, ha indicado que el presidente del Gobierno "no puede seguir ni un minuto más.

Compartir nota: Guardar Nuevo