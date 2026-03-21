Las películas favoritas del público en Netflix Chile

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Si no sabes qué ver, el top 10 de las películas más vistas en Netflix Chile puede darte una pista. Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes de donde escoger.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más popular en el planeta. Desde 1997, año de su fundación, hasta ahora su número de suscriptores ha vivido un incremento continuo, salvo los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, explica Statista.

Ranking de las películas más reproducidas de Netflix Chile

1. Máquina de guerra (War Machine)

En una última misión agotadora durante el entrenamiento para ser ranger, un ingeniero de combate debe liderar a su unidad contra una gigantesca máquina asesina de otro mundo.

2. Big George Foreman

Impulsado por una infancia empobrecida, George Foreman canalizó su ira para convertirse en medallista de oro olímpico y campeón mundial de peso pesado, seguido de una experiencia cercana a la muerte que lo llevó del ring de boxeo al púlpito. Pero cuando ve que su comunidad lucha espiritual y financieramente, Foreman regresa al ring y hace historia al reclamar su título, convirtiéndose en el campeón mundial de boxeo de peso pesado más antiguo e improbable de todos los tiempos.

3. Made in Korea (메이드 인 코리아)

Un hombre movido por la ambición de riqueza y poder y un fiscal que lo sacrifica todo para detenerlo: una historia que se desarrolla en el torbellino de una época turbulenta.

4. Doble traición

Nick Parsons y su esposa Libby viven aparentemente una vida idílica junto a su hijo Matty. Pero una noche navegando Nick desaparece y Libby es acusada de su asesinato y enviada a prisión. Allí se entera de que su marido sigue vivo y también de que una vez juzgada y sentenciada por un crimen, una persona no puede volver a ser juzgada por el mismo delito..

5. 27 vestidos

Jane, la eterna dama de honor lo ha sido hasta 27 veces pero nunca la novia, debe hacer frente a su peor pesadilla cuando su hermana se compromete con el hombre de sus suenos. A Jane le encanta acudir a bodas y ayudar a la novia en su dia mas especial. Esta enamorada de su jefe, pero el dia que se decide a confesarle su amor, su atractiva y caprichosa hermana, a la que siempre ha cuidado, entra en escena.

6. Hora punta

Dos detectives diferentes son asignados en un mismo caso. Ambos tendrán que adaptarse a las costumbres del otro para poder concluir su trabajo con éxito, pero no va a ser una tarea fácil. El detective inspector Lee es el rey de las artes marciales y pertenece a la Royal Hong Kong Police. Su pupila preferida es la hija de once años del Cónsul chino, de la cual el inspector Lee es su guardaespaldas y su mejor amigo. Esta muchacha es capturada y llevada a los Estados Unidos por un peligroso grupo criminal. Hasta allí tendrá que viajar el inspector y, donde se unirá a la investigación con un departamento del FBI y, concretamente, al detective James Carter, un arrogante e impulsivo agente de policía. La explosiva pareja tendrá que enfrentarse a una banda de criminales muy peligrosa y contarán con la ayuda de Tania Johnson, una experta en artefactos explosivos.

7. Joker: Folie à Deux

Secuela de "Joker (2019), de nuevo con Phoenix como Arthur Fleck y que muestra su relación con el personaje de Harley Quinn, interpretado por Lady Gaga.

8. Hora punta 2

El detective James Carter se encuentra de vacaciones en Hong Kong con su buen amigo el detective Lee. Mientras Carter está ansioso por dedicarse a la juerga y las mujeres, Lee tiene que enfrentarse con un jefe de las Tríadas, responsable del asesinato de dos funcionarios de la embajada norteamericana. Conforme avancen en la investigación, descubrirán una trama de distribución de billetes falsos.

9. El espantatiburones

Oscar es un pececito de verbo rapido que suena con ser un pez gordo. Pero sus suenos le meten en agua estancada cuando una gran mentira le convierte en un improbable heroe. Al principio los demas peces se tragan el anzuelo de Oscar y le llueve la fama y la fortuna. Todo va con la marea a favor hasta que empieza a quedar claro que la historia que ha propagado Oscar de que es el gran defensor del atolon hace agua por todas partes. El pececito descubre que ser un heroe significa que su vida esta de rebajas: su mentira le va a convertir en la pesca del dia. Oscar debe aprender a navegar entre dos aguas para volver a encontrar la corriente a su favor.

10. Trolls 3: Todos juntos

Cuando Floyd, uno de los hermanos de Branch, es secuestrado por una pareja de maléficas estrellas del pop para aprovecharse de su talento musical, Branch y Poppy tendrán que embarcarse en un viaje tan aterrador como emotivo para reunir a la familia y rescatar a Floyd de un destino aún peor que el desolador olvido de los fans.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.