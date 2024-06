Registrado un terremoto de magnitud 5,9 en la costa oeste de Japón

Un terremoto de magnitud 5,9 ha sacudido este lunes de madrugada la península japonesa de Noto, en la prefectura de Ishikawa, que se encuentra en la costa oeste de Japón, sin que se haya emitido una alerta de tsunami y sin registrar víctimas. La Agencia Meteorológica nipona ha indicado que existe la posibilidad de que se produzcan cambios ligeros en el nivel del mar a lo largo de la costa, pero no hay temor a que se produzcan daños, según ha informado la agencia de noticias japonesa Kiodo News. Los datos recogidos por las autoridades han indicado que el seísmo se ha producido sobre las 6.31 horas (hora local, 23.31 hora peninsular española) a diez kilómetros de profundidad. A este terremoto le ha seguido otro de magnitud 4 en la ciudad de Suzu a las 6.40 horas. La compañía Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ha señalado que "no se han detectado anomalías en los equipos de la central eléctrica, ni en los valores de los monitores de radiación". Además, la empresa de energía eléctrica que opera en la prefectura, Hokuriku, ha indicado que la central nuclear de Shiga "está actualmente cerrada para realizar inspecciones periódicas en las unidades 1 y 2". "No hay cambios en los valores numéricos de los puestos de monitoreo instalados en la central, y no hay impacto en la radiactividad en el exterior", reza un comunicado. Este lunes ha sido la primera vez que se ha registrado un temblor de magnitud superior a cinco en la prefectura de Ishiwaka desde el terremoto que tuvo lugar el 1 de enero de este año, que se saldó con cerca de 260 muertos y 1.300 heridos, así como graves consecuencias del desastre natural en esta misma península.

