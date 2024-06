Maduro felicita a Claudia Sheinbaum por su triunfo en comicios presidenciales de México

Caracas, 3 jun (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó este lunes a Claudia Sheinbaum por su triunfo en los comicios presidenciales de México, celebrados el domingo, al tiempo que resaltó la "extraordinaria demostración de civismo y democracia" durante la jornada electoral.

"Felicito a este noble pueblo, a su presidenta electa, Claudia Sheinbaum, al partido Morena, al PT (Partido del Trabajo) y a los movimientos sociales", señaló el mandatario en su cuenta en la red social X.

Maduro también felicitó al presidente de México, Andrés Manuel Andrés López Obrador, por ser un "gran líder" tanto de su país como de la región.

"Esta es una gran victoria para la patria grande", añadió.

La exjefa de Gobierno de Ciudad de México (2018-2023) obtuvo cerca de 35 millones de votos, con lo que superó en casi cinco millones los obtenidos por López Obrador en 2018.

Sheinbaum obtuvo entre un 58,3 % y un 60,7 % de los sufragios del domingo, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE), alrededor de 30 puntos de ventaja sobre su mayor rival, la opositora Xóchitl Gálvez, quien recibió entre 26,6 % y 28,6 %, mientras que Jorge Álvarez Máynez acaparó entre 9,9 % y 10,8 %.

Tras su victoria, Sheinbaum agradeció porque "se convertirá en la primera mujer presidenta de México", a la vez que proyectó ganar la mayoría necesaria para reformar la Constitución en el Congreso tras el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE).

"Agradezco también porque, por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Y, como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llegamos todas con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras", expresó Sheinbaum en un mensaje en la Ciudad de México. EFE

sc/sb/ad