La Justicia paquistaní suspende la condena de 10 años contra Imran Jan por filtrar un documento clasificado

El Tribunal Superior de Islamabad ha suspendido este lunes las condenas de diez años de cárcel contra el ex primer ministro Imran Jan y el exministro de Exteriores Shah Mahmud Qureshi por la filtración de un documento clasificado. Esto se produce después de que el juez Abdulhasnat Zulqarnain condenara en enero al ex primer ministro y a Qureshi a 10 años de cárcel en el marco del caso Ciphergate, que deriva de la decisión de Jan de presentar en marzo de 2022 un documento durante un acto público afirmando que era un cable diplomático de un país extranjero que había conspirado para sacarle del poder. Pese a ello, Jan no podrá salir de la cárcel debido a la condena de 7 años en su contra por violar la norma del 'iddat', el periodo de tres meses que una mujer tiene que atravesar tras un divorcio o la viudedad antes de relacionarse o contraer matrimonio con otro hombre. Jan fue condenado a principios de febrero junto a su esposa, Bushra Bibi, tras una denuncia presentada por su exmarido Jawar Farid Manek. La pareja, que negó toda responsabilidad, también fue multada con 500.000 rupias (1.600 euros) cada uno. Por su parte, Qureshi tampoco podrá salir de la cárcel debido a que enfrenta otra causa por las protestas que estallaron en mayo de 2023 por la detención del ex primer ministro Jan, según ha informado este lunes el diario paquistaní 'Dawn'. La Justicia ya suspendió a principios de abril la condena impuesta contra el ex primer ministro en el denominado caso Toshakhana, un caso que vincula al exmandatario con la venta de obsequios de diferentes dignatarios extranjeros para su enriquecimiento personal.

Compartir nota: Guardar Nuevo