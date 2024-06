Impacta en Israel un dron lanzado desde Líbano después de que las defensas aéreas no lograran interceptarlo

El Ejército de Israel ha anunciado este domingo que sus defensas aéreas no han logrado interceptar un dron que había sido lanzado desde Líbano, presumiblemente por el partido-milicia chií libanés Hezbolá, y que ha impactado en la zona de Nahariya, en el noroeste, en el marco de los enfrentamientos a raíz de los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí. "Se realizaron intentos fallidos de intercepción contra la aeronave, pero se produjo un incendio en la zona, donde los Bomberos y los equipos de rescate están trabajando para extinguir el incendio", reza un comunicado en el que agrega que no se han producido víctimas. Durante el incidente, sonaron las sirenas antiaéreas y se dispararon misiles interceptores contra el vehículo aéreo no tripulado. Poco antes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron un ataque contra "una estructura militar de la organización terrorista Hezbolá" en la ciudad libanesa de Ayta ash Shab, "una infraestructura terrorista" en Tayr Harfa, esta última en las proximidades de Nahariya. El Ejército israelí y Hezbolá --respaldado por Irán y que cuenta con un importante peso político en Líbano-- mantienen una serie de enfrentamientos desde el 8 de octubre, un día después de los ataques perpetrados por Hamás, que se saldaron con cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. Desde entonces, Hamás ha notificado la muerte de más de 36.400 palestinos.

