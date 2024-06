Pedersen destaca el trabajo de Carlos Verona en su primera victoria

Redacción deportes, 2 jun (EFE).- El danés Mads Pedersen (Lidl Trek), primer líder del Dauphiné, destacó el trabajo de su equipo para poder rematar con éxito el esprint en Saint-Pourçain-sur-Sioule, en el que destacó el español Carlos Verona.

"He dicho muchas veces que me gusta correr en Francia, desde las carreras pequeñas hasta las grandes, siempre hay carreras bien organizadas y agradables, por lo que es bueno seguir ganando. Carlos Verona hizo un muy buen acercamiento al esprint y luego Toms Skujins y Ryan Gibbons tuvieron fuerza para acelerar. Me llevaron a la perfección", comentó el primer líder.

Una vitoria que para el danés campeón del mundo en 2019 representó la octava de una temporada exitosa, con triunfos importantes como la Gante Wevelgem y la general en el Tour de Provenza y Estrella de Besseges.

"Cada victoria te da más confianza y siempre trato de ganar carreras. Quizás intentaré ganar otra etapa durante este Dauphiné, pero no creo que mañana porque tiene un difícil final. Estando de líder nadie me dejará ir en la fuga", explicó.

Hasta la quinta etapa, Pedersen no tendrá otra ocasión de demostrar su velocidad. Mientras, a trabajar por la general para otros compañeros.

"Mañana hay montaña pero controlaremos por respeto al maillot amarillo, y además tenemos algunas opciones para la general que debemos proteger. Ese será mi trabajo hasta la quinta etapa", concluyó. EFE

